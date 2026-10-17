به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ نشست خبری انجمن ملی خرمای ایران به مناسبت رو ملی خرما در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

بهنام سعیدی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، در این نشست با حضور فعالان حوزه خرما، با تشریح چالش‌های جدی تولیدکنندگان خرما، از باقی ماندن خرمای سال گذشته در سردخانه‌ها، تسلط دلالان بر قیمت‌گذاری و عدم حمایت کافی دستگاه‌های متولی انتقاد کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه انتظارات کشاورز زحمتکش برآورده نمی‌شود؛ بخشی از محصول سال گذشته هنوز در سردخانه‌ها باقی مانده که نشان‌دهنده ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها است. سهم عادلانه‌ای از ارزش نهایی محصول به دست کشاورز نمی‌رسد و فاصله زیادی میان قیمت خرید از تولیدکننده و قیمت بازار نهایی وجود دارد.

وی افزود: امروز قیمت‌گذاری در منطقه ما توسط دلالانی انجام می‌شود که با هم می‌نشینند و نرخ خرید را تعیین می‌کنند. کشاورز به دلیل عدم دسترسی به بازارهای اصلی، نبود لجستیک و حمل‌ونقل کارآمد، ضعف در بازاریابی و تصمیم‌گیری‌های کلان، با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. با وجود وسعت زیاد و ظرفیت‌های بی‌نظیر جنوب کرمان، حتی یک کارخانه فرآوری خرما در این منطقه وجود ندارد و نگاه به این محصول استراتژیک همچنان در حد خام‌فروشی باقی مانده است.

نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد صریح از عملکرد اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: این اتاق ضعیف‌ترین عملکرد را در جنوب استان کرمان داشته و حضور اتاق در این منطقه عملاً صفر است. برای نمونه، همایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی جنوب کرمان که قرار بود برگزار شود، پس از گذشت سه سال و برگزاری چندین جلسه و مصاحبه، هنوز اجرایی نشده است. جایگاه حمایت از بخش خصوصی و کشاورز کجاست؟ در زمینه برندسازی خرمای منحصربه‌فرد جیرفت و استانداردهای جهانی چه اقداماتی انجام شده است؟

سعیدی وظیفه کشاورز را صرفاً کار و تلاش در زمین کشاورزی دانست و تأکید کرد: بازاریابی، جلوگیری از ماندن محصول روی زمین، تسهیل صادرات، قیمت‌گذاری مناسب، انبارداری دقیق، برندسازی، رعایت استاندارد و کاهش ضایعات وظیفه متولیان امر است و هر کس کوتاهی کند باید پاسخگو باشد.

این نماینده خانه ملت در پایان با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و تمرکز دشمن بر فشار اقتصادی، خواستار تحرک جدی در دیپلماسی تجاری و کشاورزی شد و تصریح کرد: صادرات تنها وظیفه تاجر نیست؛ رایزنان بازرگانی و اقتصادی ما در کشورهای مختلف باید سربازان خط مقدم دفاع از کشاورزان باشند، چالش‌ها را بشناسند و برای بازار محصولات کشاورزی به ویژه خرما چاره‌اندیشی کنند.