به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح پروژه ی بزرگراه امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی (دوگاز) در گام نخست و سوم، روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران؛ مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران وعباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران برگزار شد.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مقطعی که قرار بود ایران در پاسخ به حمله به سفارت ایران در دمشق واکنش نشان دهد، گفت: نیروهای مسلح کشورمان نیمه‌شب، در ساعات اولیه صبح، با موشک خاک اسرائیل را به آتش کشیدند و پاسخ سختی به آن دادند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان خاطره‌ای از دیدار خود با شهید موسوی پس از این عملیات افزود: صبح آن روز بیدار بودم و با خودم فکر می‌کردم که به دلیل اتفاقات شب گذشته، جلسه برگزار نخواهد شد و ایشان نیز در جلسه حاضر نمی‌شود. منتظر بودم که نیایند، اما درست سر ساعت تشریف آوردند و حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: شهید موسوی برای من توضیح داد که شب گذشته چه اتفاقاتی رخ داده است. به ایشان گفتم که با توجه به شرایط پیش‌آمده، امروز می‌توانستند در جلسه حاضر نشوند، اما ایشان پاسخ دادند: نه، قرار گذاشته بودم و بایستی می‌آمدم.

چمران با گرامیداشت یاد و نام شهید موسوی و سایر شهدای کشور تصریح کرد: یاد و نام همه شهدای عزیز و بزرگوارمان، به‌ویژه شهید موسوی عزیز را گرامی می‌داریم و خوشحالیم که امروز این بزرگراه به نام این شهید عزیز آغاز به کار می‌کند.

وی با اشاره به انتظارات خانواده‌های شهدا گفت: امیدواریم بتوانیم برای همه شهدا و خانواده‌های آنان تلاش کنیم. برخی از خانواده‌های شهدا گلایه‌هایی دارند و انتظاراتی را مطرح می‌کنند که این انتظارات نیز به‌حق است، اما ما هم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن عذرخواهی از خانواده‌های شهدا تأکید کرد: از همه این عزیزان پوزش می‌طلبیم و مطمئن باشند که بنده نیز به‌عنوان عضوی از خانواده شهدا، هر کاری را که بتوانیم برای شهدا و خانواده‌های آنان انجام خواهیم داد.

چمران با بیان اینکه نام‌گذاری معابر و بزرگراه‌ها در برابر مقام والای شهادت ناچیز است، اظهار کرد: البته این اقدامات در برابر آن شهادت و آن اوج و عروج ملکوتی، چیزی نیست؛ اما هدف از این نام‌گذاری‌ها آن است که دیگران نیز بدانند شهدا زنده‌اند و نام و یادشان در خاطره ملت ما باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به پیگیری پروژه‌های عمرانی در دوران جنگ و بمباران‌ها گفت: در همان زمان بمباران‌ها نیز این برنامه‌ها و پروژه‌ها دنبال شد و امروز شاهد افتتاح یک پروژه عمرانی در شهر تهران هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیش‌بینی‌ها و اظهارات مطرح‌شده درباره وضعیت اقتصادی ایران افزود: قرار بود دو، سه روز پیش اقتصاد ایران به‌هم بریزد، از بین برود و چیزی از ایران و اقتصاد آن باقی نماند؛ اما امروز شاهد افتتاح یک پروژه عمرانی در تهران هستیم.

چمران با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در کشور گفت: به قول عزیزمان که چندین بار نیز این موضوع را بیان کردند، به کوری چشم دشمنان، پروژه‌های دیگر و برنامه‌های بیشتری را نه‌فقط در تهران، بلکه در سراسر کشور دنبال خواهیم کرد و ان‌شاءالله آن‌ها را به ملت عزیزمان تقدیم می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان بتوانند راه شهدای عزیز و بزرگوار را به‌خوبی ادامه دهند و در مسیر خدمت به مردم و کشور گام بردارند.