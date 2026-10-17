وزیر راه: تحریم‌ها نمی‌تواند راه زائران ایرانی به کربلا و نجف را ببندد

وزیر راه و شهرسازی گفت: آمریکایی‌ها تصور نکنند با تحریم حمل‌ونقل می‌توانند مانع سفر ایرانیان به کربلا و نجف شوند.