دریافت 6 MB کد مطلب 6980264 https://mehrnews.com/x3dmfp ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱ کد مطلب 6980264 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱ وزیر راه: تحریمها نمیتواند راه زائران ایرانی به کربلا و نجف را ببندد وزیر راه و شهرسازی گفت: آمریکاییها تصور نکنند با تحریم حملونقل میتوانند مانع سفر ایرانیان به کربلا و نجف شوند. کپی شد مطالب مرتبط نسل طلایی جودو را خواهیم ساخت؛ حمایت های وزیر از جودو ارزشمند است محمدخانی: طرح تورم صفر برای ۱۵ قلم کالای اساسی اجرا میشود مشکلات رانندگان کامیون ایرانی با ازبکستان به جمعبندی رسید برچسبها وزیر راه و شهرسازی پروازهای خارجی ایرانیان کربلای معلی نجف اشرف راه و شهرسازی
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