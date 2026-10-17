دریافت 6 MB
کد مطلب 6980264
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

وزیر راه: تحریم‌ها نمی‌تواند راه زائران ایرانی به کربلا و نجف را ببندد

وزیر راه: تحریم‌ها نمی‌تواند راه زائران ایرانی به کربلا و نجف را ببندد

وزیر راه و شهرسازی گفت: آمریکایی‌ها تصور نکنند با تحریم حمل‌ونقل می‌توانند مانع سفر ایرانیان به کربلا و نجف شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید