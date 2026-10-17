به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر موسوی در مانور آموزشی کارشناسان اجرایی انتخابات که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: هر زمان مسئولان ذی‌صلاح زمان برگزاری انتخابات را اعلام کنند، آمادگی لازم برای اجرای آن وجود دارد و باید از فرصت مانورهای آموزشی برای رفع مشکلات احتمالی استفاده کرد.

وی افزود: برگزاری این مانورها امکان ارزیابی آمادگی عوامل اجرایی، شناسایی نقاط ضعف و بررسی روند انجام مراحل مختلف انتخابات را فراهم می‌کند و با افزایش هماهنگی میان دست‌اندرکاران، به برگزاری انتخاباتی سالم و منظم کمک خواهد کرد.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان قزوین با تأکید بر اهمیت آموزش کارشناسان اجرایی تصریح کرد: شناسایی و رفع کاستی‌ها پیش از روز انتخابات ضروری است تا زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور و همراه با آمادگی کامل عوامل اجرایی فراهم شود.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار را تبریک گفت و با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی آنان در حوزه‌های خدمت‌رسانی قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌های حساس، نقش مهمی در ناکام‌ماندن اهداف دشمن دارد و انتخابات نیز می‌تواند عرصه دیگری برای نمایش مشارکت و نقش‌آفرینی مردم باشد.