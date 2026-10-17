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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

 اصفهان نایب‌قهرمان مسابقات کشوری پاراارگومتر شد

 اصفهان نایب‌قهرمان مسابقات کشوری پاراارگومتر شد

اصفهان –با پایان دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراارگومتر با حضور ۵۴ ورزشکار از ۹ استان، تیم منتخب استان اصفهان با کسب ۶ مدال رنگارنگ بر سکوی نایب‌قهرمانی کشور ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه پرونده دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراارگومتر (قایقرانی روئینگ داخل سالن ویژه ورزشکاران توانیاب) با درخشش و سکونشینی نمایندگان شایسته استان اصفهان و معرفی تیم‌های برتر در دو بخش بانوان و آقایان بسته شد.

این دوره از رقابت‌های ملی با هدف سنجش آمادگی، شناسایی استعدادهای برتر و توسعه ورزش توانیابان با حضور ۵۴ ورزشکار برگزیده از ۹ استان کشور به میزبانی فدراسیون مربوطه به انجام رسید. بر اساس جدول رسمی مسابقات، ۳۱ ورزشکار در بخش آقایان و ۲۳ ورزشکار در بخش بانوان در ۴ کلاس تخصصی و استاندارد پزشکی-ورزشی به رقابت نفس‌گیر با یکدیگر پرداختند.

ورزشکاران استان اصفهان در این آوردگاه سراسری عملکردی کم‌نظیر به نمایش گذاشتند و موفق شدند با کسب مجموع ۶ مدال شامل یک نشان طلا، دو مدال نقره و سه گردن‌آویز برنز، با اقتدار عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن دیار نصف‌جهان کنند.

در رده‌بندی نهایی و تیمی این دوره از مسابقات، استان تهران به مقام قهرمانی دست یافت، کاروان ورزشی استان اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و عنوان نایب‌قهرمانی را به نام خود ثبت کرد و تیم استان آذربایجان شرقی نیز سکوی سوم رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

گفتنی است رشته پاراارگومتر از جمله رشته‌های تخصصی و رکوردی قایقرانی برای افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با درخشش ورزشکاران اصفهانی در سطوح پایه و قهرمانی، جایگاه ویژه‌ای در تقویم مسابقات ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان کشور یافته است.

کد مطلب 6980269

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