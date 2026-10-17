به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه پرونده دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراارگومتر (قایقرانی روئینگ داخل سالن ویژه ورزشکاران توانیاب) با درخشش و سکونشینی نمایندگان شایسته استان اصفهان و معرفی تیم‌های برتر در دو بخش بانوان و آقایان بسته شد.

این دوره از رقابت‌های ملی با هدف سنجش آمادگی، شناسایی استعدادهای برتر و توسعه ورزش توانیابان با حضور ۵۴ ورزشکار برگزیده از ۹ استان کشور به میزبانی فدراسیون مربوطه به انجام رسید. بر اساس جدول رسمی مسابقات، ۳۱ ورزشکار در بخش آقایان و ۲۳ ورزشکار در بخش بانوان در ۴ کلاس تخصصی و استاندارد پزشکی-ورزشی به رقابت نفس‌گیر با یکدیگر پرداختند.

ورزشکاران استان اصفهان در این آوردگاه سراسری عملکردی کم‌نظیر به نمایش گذاشتند و موفق شدند با کسب مجموع ۶ مدال شامل یک نشان طلا، دو مدال نقره و سه گردن‌آویز برنز، با اقتدار عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن دیار نصف‌جهان کنند.

در رده‌بندی نهایی و تیمی این دوره از مسابقات، استان تهران به مقام قهرمانی دست یافت، کاروان ورزشی استان اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و عنوان نایب‌قهرمانی را به نام خود ثبت کرد و تیم استان آذربایجان شرقی نیز سکوی سوم رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

گفتنی است رشته پاراارگومتر از جمله رشته‌های تخصصی و رکوردی قایقرانی برای افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با درخشش ورزشکاران اصفهانی در سطوح پایه و قهرمانی، جایگاه ویژه‌ای در تقویم مسابقات ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان کشور یافته است.