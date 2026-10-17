به گزارش خبرنگار مهر، حسن جان‌ فشان تنها نماینده پاراتنیس روی میز ایران در بازی‌ های پاراآسیایی ۲۰۲۶، امروز (شنبه) اولین دیدار خود در کلاس ۲ را برگزار کرد.



جان‌فشان در گروه B به مصاف «ماسانوری اونو» از ژاپن رفت و این حریف را ۳ بر صفر (۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۹ و ۱۳ بر ۱۱) از پیش‌رو برداشت.



نماینده کشورمان تا ساعتی دیگر در دومین دیدار خود مقابل «چنگ لائو چو» از ماکائو به میدان می‌رود.