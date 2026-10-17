به گزارش خبرنگار مهر، حسن جان فشان تنها نماینده پاراتنیس روی میز ایران در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶، امروز (شنبه) اولین دیدار خود در کلاس ۲ را برگزار کرد.
جانفشان در گروه B به مصاف «ماسانوری اونو» از ژاپن رفت و این حریف را ۳ بر صفر (۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۹ و ۱۳ بر ۱۱) از پیشرو برداشت.
نماینده کشورمان تا ساعتی دیگر در دومین دیدار خود مقابل «چنگ لائو چو» از ماکائو به میدان میرود.
بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
ملیپوش پاراتنیس روی میز ایران را با برد شروع کرد
حسن جان فشان ملیپوش پاراتنیس روی میز ایران در اولین دیدار خود در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ به پیروزی دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن جان فشان تنها نماینده پاراتنیس روی میز ایران در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶، امروز (شنبه) اولین دیدار خود در کلاس ۲ را برگزار کرد.
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