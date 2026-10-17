به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا این دو سازمان با صدور هشداری اعلام کردند که هکرها احتمالاً با استفاده از پیامک‌ها و ایمیل‌های جعلی برای سرقت گذرواژه‌ها و سایر داده‌های حساس، سعی در ایجاد اختلال در انتخابات میان‌دوره دارند.

در بیانیه هشدار آن‌ها ذکر شده است که مقامات انتخاباتی، نامزدها و سازمان‌های سیاسی آن‌ها اهدافی جذاب برای مجرمان سایبری به شمار می‌روند. در این بیانیه آمده است که «ابر هوش» (واژه‌ای که دونالد ترامپ برای هوش مصنوعی به کار می‌برد) به هکرها امکان می‌دهد ایمیل‌ها و پیامک‌های مخرب خود را فریبنده‌تر و متقاعدکننده‌تر طراحی کنند.

انتخابات میان‌دوره در آمریکا هر چهار سال، در فاصله بین دو انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی دو سال پس از انتخاب رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. در همین راستا، انتخابات میان‌دوره‌ای بعدی در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد. در این انتخابات، مردم رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب نمی‌کنند، بلکه درباره ترکیب کنگره و شماری از مقام‌های ایالتی تصمیم می‌گیرند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند بر توانایی رئیس‌جمهور برای پیشبرد برنامه‌هایش تأثیر بگذارد.