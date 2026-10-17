  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

فاطمی: سامانه «سو» بستری برای سلامت فضای اداری است‌

فاطمی: سامانه «سو» بستری برای سلامت فضای اداری است‌

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با دعوت از مدیران دستگاه‌های اجرایی برای همراهی با سامانه «سو» در استان، گفت: راه‌اندازی این سامانه اقدامی خوب در راستای سلامت فضای اداری است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی پیش از ظهر شنبه در نشست رونمایی سامانه «سو» ستاد امر به معروف و نهی از منکر ناظر بر مطالبه‌گری مردم از مسئولان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرکرد برگزار شد با اشاره به اهمیت مطالبه گری مردم از مسئولان، اظهار کرد: در بدو انقلاب اسلامی توجهی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر نبود و بتدریج با ظهور خطاها و قصورها، نهادهای مختلفی برای پیگیری ایجاد شد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه توهین‌ها و تهمت‌ها نسبت به مدیران امری معمول بوده که گاه باعث تکدر خاطر مردم شده است، ادامه داد: در این راستا مراقبت و مواظبت لازم بوده و سامانه «سو» نیز در همین راستا می‌تواند خاصه در محیط اداری سودمند باشد.

فاطمی با تأکید بر ضرورت مراقبت از سلامت فضای اداری و نیز پاسخگو بودن مدیران به مردم، بیان کرد: اگرچه کارکنان و مدیران زحمات بسیاری می‌کشند اما همه عرصه‌ها نیازمند مراقبت است و این سامانه کمکی به مدیران در راستای بهره‌وری بیشتر مجموعه خواهد بود.

رئیس شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری با دعوت از مدیران برای همراهی با سامانه «سو» در استان و تأکید بر اینکه اینکه مطالبه‌گری یک موضوع مردمی است، تصریح کرد: راه‌اندازی این سامانه اقدامی خوب و پسندیده در راستای سلامت فضای اداری است و امیدواریم به نحو مطلوب اجرایی شود.

فاطمی یادآور شد: این سامانه درصد خطای اندکی دارد و از همه مدیران ۳۳ دستگاه‌ و نهادهایی که در سه ماهه ابتدایی مشمول این طرح‌اند، انتظار همراهی و همکاری وجود دارد.

کد مطلب 6980282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها