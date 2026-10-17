فاطمی: سامانه «سو» بستری برای سلامت فضای اداری است‌

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی پیش از ظهر شنبه در نشست رونمایی سامانه «سو» ستاد امر به معروف و نهی از منکر ناظر بر مطالبه‌گری مردم از مسئولان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرکرد برگزار شد با اشاره به اهمیت مطالبه گری مردم از مسئولان، اظهار کرد: در بدو انقلاب اسلامی توجهی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر نبود و بتدریج با ظهور خطاها و قصورها، نهادهای مختلفی برای پیگیری ایجاد شد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه توهین‌ها و تهمت‌ها نسبت به مدیران امری معمول بوده که گاه باعث تکدر خاطر مردم شده است، ادامه داد: در این راستا مراقبت و مواظبت لازم بوده و سامانه «سو» نیز در همین راستا می‌تواند خاصه در محیط اداری سودمند باشد.

فاطمی با تأکید بر ضرورت مراقبت از سلامت فضای اداری و نیز پاسخگو بودن مدیران به مردم، بیان کرد: اگرچه کارکنان و مدیران زحمات بسیاری می‌کشند اما همه عرصه‌ها نیازمند مراقبت است و این سامانه کمکی به مدیران در راستای بهره‌وری بیشتر مجموعه خواهد بود.

رئیس شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری با دعوت از مدیران برای همراهی با سامانه «سو» در استان و تأکید بر اینکه اینکه مطالبه‌گری یک موضوع مردمی است، تصریح کرد: راه‌اندازی این سامانه اقدامی خوب و پسندیده در راستای سلامت فضای اداری است و امیدواریم به نحو مطلوب اجرایی شود.

فاطمی یادآور شد: این سامانه درصد خطای اندکی دارد و از همه مدیران ۳۳ دستگاه‌ و نهادهایی که در سه ماهه ابتدایی مشمول این طرح‌اند، انتظار همراهی و همکاری وجود دارد.