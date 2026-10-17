هاآرتص: نتانیاهو برای فرار از زندان کنترل خود را از دست داده است 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در شماره دیروز خود ضمن درج مقاله‌ای از «عاموس هرئیل» تحلیل‌گر ارشد مسائل نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که تنها 11 روز تا انتخابات کنست رژیم صهیونیستی باقی مانده و سوالی که در محافل سیاسی و امنیتی تل‌آویو مطرح است، این است که آیا بنیامین نتانیاهو برای اثرگذاری بر نتیجهٔ انتخابات در پی ایجاد یک بحران امنیتی بزرگ، است؟

وی می افزاید که گرچه شواهد قطعی برای اثبات چنین برنامه‌ای وجود ندارد، اما مواضع و درز خبرها از محافل نزدیک به نتانیاهو نشان می‌دهد که چنین احتمالی در فضای سیاسی تل آویو مطرح است. به ارزیابی نویسنده، وضعیت انتخاباتی حزب لیکود بسیار مبهم است و همین امر نتانیاهو را به گزینه‌هایی از جمله ایجاد بن‌بست سیاسی، تداوم دورهٔ کابینه موقت و حتی تلاش برای تعویق انتخابات امیدوار کرده است.

سناریوی ایران و نقش ترامپ و زامیر

هرئیل به نقل از گزارش براک راوید می‌نویسد که نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دربارهٔ حملهٔ احتمالی رژیم صهیونیستی به ایران ــ چه به‌ تنهایی و چه با مشارکت آمریکا ــ گفت‌وگو کرده است. البته این گزارش تصریح می‌کند که ترامپ تا این مرحله چراغ سبزی برای آغاز عملیات نشان نداده است.

هاآرتص همچنین به اظهارات ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، دربارهٔ افزایش سطح آماده‌باش نیروها اشاره کرده و به نقل از منابع امنیتی می‌افزاید که در روزهای باقی‌مانده تا انتخابات، ضرورت فوری برای اقدام نظامی دیده نمی‌شد و هر تصمیم احتمالی بیش از هر چیز به موضع ترامپ و زامیر گره خورده است.

هرئیل هشدار می‌دهد که اگر تنش امنیتی پس از انتخابات نیز ادامه یابد،تشکیل ائتلاف رقیب و جایگزین نتانیاهو دشوارتر خواهد شد؛ یعنی بحران امنیتی می‌تواند به‌طور مستقیم به ابزار بقای سیاسی بدل شود.

نتانیاهو؛ از نخست وزیری تا زندان

محور دوم مقاله، شکایت رونین بار، رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی (شاباک)، علیه نتانیاهو است. هرئیل اسناد پیوست این شکایت را گامی مهم در جهت طرح عمومی موضوع تشکیل یک کمیتهٔ تحقیق رسمی دربارهٔ حادثهٔ ۷ اکتبر می‌داند.

بر اساس اسناد رونین بار، وی در فاصلهٔ نوامبر ۲۰۲۲ تا اوایل اکتبر ۲۰۲۳ بیش از 20 بار هشدارهایی به نخست‌وزیر ارائه کرده بود که عمدتاً بر ضرورت برخورد قاطع با حماس متمرکز بود.

هرئیل تأکید می‌کند که این اسناد، روایت هواداران نتانیاهو را که هشدارهای پیش از جنگ را عمدتاً ناظر به حزب‌الله و جبههٔ شمالی می‌دانستند، زیر سؤال می‌برد. به ارزیابی نویسنده، افشاگری‌های مربوط عملیات هفتم اکتبر را به عنوان مسئولیت نتانیاهو در کشتار ۷ اکتبر، به یکی از محوری‌ترین بحث های رقابت های انتخاباتی در سرزمین های اشغالی تبدیل کرده است.

ناظران مسائل سیاسی رژیم صهیونیستی معتقدند که نتانیاهو به خوبی از این واقعیت اطلاع دارد که در صورت عدم رسیدن به پست نخست وزیری ممکن است سرنوشتی جز حبس نداشته باشد.

هرئیل با اشاره به فضای خشونت‌آمیز کنونی علیه شهروندان فلسطینی در فصل برداشت محصولات زراعی می افزاید که این فضا ممکن است پیش از انتخابات فروکش نکند یا حتی برای اثرگذاری بر صحنهٔ سیاسی تشدید شود؛ به این معنا که خشونت در کرانهٔ باختری نیز می‌تواند مانند پروندهٔ ایران در خدمت معادلات داخلی رژیم قرار گیرد.

عاموس هرئیل در پایان این مقاله تاکید می‌کند که جاذبهٔ یک بحران امنیتی به‌عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی از انتخابات و افشاگری‌های رونین بار در خصوص مسئول عملیات ۷ اکتبر و خشونت های روزمرهٔ شهرک‌نشینان در کرانهٔ باختری، تصویر کلی رژیم صهیونیستی را در سطح بین‌المللی مخدوش می‌کند.

این مقاله می افزاید که نتانیاهو در روزهای باقیمانده به انتخابات، با ترکیبی از تهدید قضایی، فشار رسانه‌ای و ضعف انتخاباتی لیکود روبه‌روست و هر تحول امنیتی در این روزها، می‌تواند سرنوشت انتخابات و آیندهٔ سیاسی او را تعیین کند.