۱۳۸۸ برنامه همزمان با هفته تربیت بدنی در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بیرامی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به شعار هفته تربیت بدنی و ورزش سال ۱۴۰۵ با عنوان «ورزش، جان‌فدای ایران»، اظهار کرد: در مجموع یک‌ هزار و ۳۸۸ برنامه به مناسبت این هفته، با مشارکت ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ ها، هیئت‌های ورزشی، باشگاه‌ها و سایر مجموعه‌ های مرتبط در سطح استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از مجموع برنامه‌های پیش‌بینی ‌شده، ۲۴۵ عنوان به مسابقات و ورزش قهرمانی، ۱۷۵ عنوان به ورزش همگانی و ۲۷۳ عنوان به برنامه‌های حوزه بانوان اختصاص دارد.

بیرامی گفت: همچنین ۲۱ عنوان برنامه در حوزه ورزش روستایی، ۱۰۵ عنوان در بخش فرهنگی و ۳۴۷ عنوان نیز با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه ورزش برگزار خواهد شد.

افتتاح هشت فضای ورزشی در هفته تربیت بدنی

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با اشاره به افتتاح پروژه‌ های ورزشی هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: در این ایام، هشت پروژه ورزشی شامل هفت فضای ورزشی روباز و یک فضای ورزشی سرپوشیده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه مساحت این پروژه‌ها در مجموع حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع است، افزود: یکی از پروژه‌ های شاخص قابل افتتاح، فضای ورزشی روباز بخش خلیفان شهرستان مهاباد با مساحت ۱۰ هزار مترمربع است که در راستای توسعه امکانات ورزشی در مناطق روستایی و تحقق توزیع متوازن زیرساخت‌ ها در سطح استان اجرا شده است.

بیرامی خاطرنشان کرد: این هشت پروژه در شهرستان‌ های ارومیه، مهاباد، چهاربرج و پیرانشهر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به روند تکمیل سایر طرح‌های ورزشی استان گفت: پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند، در صورت تکمیل مراحل اجرایی، در دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به ظرفیت آذربایجان‌غربی در میزبانی مسابقات ورزشی افزود: تاکنون ۱۵ رویداد بین‌المللی با حضور ورزشکارانی از ۶۶ کشور جهان و مشارکت ۲ هزار و ۷۰۰ ورزشکار خارجی در استان برگزار شده است.

بیرامی ادامه داد: در حوزه مسابقات ورزشی، ۶۶۸ مسابقه استانی برگزار شده و استان همچنین میزبان ۱۷۶ مسابقه با حضور حدود ۷۰ هزار نفر از سراسر کشور بوده است.

۲۳۹ پروژه ورزشی فعال در آذربایجان‌غربی

وی با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۹ پروژه ورزشی در استان فعال است که ۷۲ پروژه آن در حوزه فضاهای سرپوشیده قرار دارد و مجموع زیربنای پروژه‌های در دست اجرا حدود ۱۹۷ هزار مترمربع برآورد می‌شود.

بیرامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی افزود: برای ۱۳۸ طرح ورزشی فراخوان سرمایه‌گذاری منتشر شده و ۳۱ طرح نیز با مشارکت بخش خصوصی در دست احداث است.

وی با اشاره به پروژه‌های افتتاح‌شده در دو سال اخیر گفت: در این مدت، ۷۴ فضای ورزشی شامل سالن‌های سرپوشیده و فضاهای روباز با اعتباری حدود ۳۲۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی همچنین از اجرای طرح‌های جدید برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی استان خبر داد و بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فراهم‌کردن زمینه دسترسی بیشتر مردم به امکانات ورزشی تأکید کرد.

کسب ۵۵۶ مدال کشوری در ورزش بانوان

بیرامی با اشاره به دستاوردهای ورزش بانوان استان اظهار کرد: ورزشکاران زن آذربایجان‌غربی موفق به کسب ۵۵۶ مدال در رقابت‌های کشوری شده‌اند و در این بخش، ۷۰ میزبانی اردوی تیم‌های ملی نیز در استان انجام شده است.

وی افزود: ۲۳۶ ورزشکار زن استان به تیم‌های ملی دعوت شده‌اند و حمایت از ورزشکاران مستعد، تقویت حضور بانوان در رقابت‌های قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله محورهای فعالیت در این حوزه است.

کسب هفت مدال در رقابت‌های ناگویا

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد ورزشکاران استان در رقابت‌های ناگویا اشاره کرد و گفت: ۱۳ ورزشکار و چهار عضو کادر فنی از استان در این رقابت‌ها حضور داشتند و ورزشکاران استان در هفت رشته ورزشی مدال‌آور شدند.

وی افزود: حاصل این حضور، کسب هفت مدال شامل سه طلا، یک نقره و سه برنز بوده است.

بیرامی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی آذربایجان‌ غربی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از استعدادهای ورزشی، افزایش میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی و تقویت ورزش همگانی، زمینه ارتقای جایگاه استان در ورزش کشور را فراهم می‌کند