هواپیما و اتوبوس برای سفر کاروان پرسپولیس به شهربابک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس شهربابک میزبان پرسپولیس در هفته نهم رقابت های فصل جاری لیگ برتر است. از این رو کاروان پرسپولیس قرار است ظهر فردا یکشنبه تهران را هواپیما به مقصد سیرجان ترک کند و سپس از آنجا با دو دستگاه اتوبوس راهی شهربابک شود.

پرسپولیسی ها حدود یک ساعت و ۲۰ دقیقه در اتوبوس خواهند بود و سپس در هتل ۴ ستاره این شهر اسکان پیدا خواهند کرد تا روز دوشنبه با مس شهر بابک بازی کنند. کاروان این تیم پس از مسابقه هم بدون معطلی، استادیوم شهید سلیمانی شهربابک را به مقصد سیرجان ترک خواهد کرد تا از آنجا به تهران بازگردد.

شایان ذکر است دیدار مس شهربابک و پرسپولیس ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه از هفته نهم لیگ برتر با حضور هواداران در شهر بابک برگزار می شود.