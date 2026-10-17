محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان پیش از ظهر امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و وزش باد نیز در برخی مناطق استان افزایش می‌یابد.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط استان طی ساعات بعدازظهر وجود دارد و این وضعیت جوی تا روز دوشنبه با تغییرات نسبتاً محدودی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تغییر شرایط جوی از اواسط هفته آینده بیان کرد: از روز سه‌شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد منطقه می‌شود که فعالیت آن تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

رحمان‌نیا ادامه داد: با فعالیت این سامانه، در بخش‌هایی از استان وقوع رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش موقت باد نسبتاً شدید دور از انتظار نخواهد بود.

وی با تأکید بر احتمال ناپایداری‌های جوی در روزهای فعالیت این سامانه خاطرنشان کرد: پراکندگی و شدت بارش‌ها می‌تواند در نقاط مختلف استان متفاوت باشد و وضعیت جوی در طول این مدت تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به تغییرات دمایی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد دمای هوا در روزهای پیش‌رو با شیبی ملایم روند کاهشی خواهد داشت و شهروندان باید برای کاهش تدریجی دما در روزهای آینده آمادگی داشته باشند.

رحمان‌نیا با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی از اواسط هفته آینده تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی رگبارهای باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات، پیگیری اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی برای آگاهی از آخرین تغییرات جوی استان ضروری است.