به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین تلواری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با تشریح برنامه‌های هفته تربیت بدنی اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم فضای هفته تربیت بدنی در سراسر خراسان جنوبی به‌صورت ملموس دیده شود و برنامه‌ها با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های مرتبط برگزار شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی افزود: برنامه‌های این هفته در دو بخش شامل رویدادهای شاخص و فعالیت‌های معمول فرهنگی و ورزشی پیش‌بینی شده که با توجه به ظرفیت شهرستان‌ها و شرایط هر منطقه اجرا خواهد شد.

تلواری با اشاره به برگزاری همایش ویژه بانوان در روز ۲۷ مهرماه، گفت: این برنامه در مرکز استان و با مشارکت شهرستان‌ها برگزار می‌شود و همچنین جشنواره بازی‌های بومی و محلی در روز ۲۸ مهرماه در یکی از روستاهای شاخص هر شهرستان برگزار خواهد شد تا زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی مناطق مختلف فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای روز ۲۹ مهرماه، افزود: در این روز، تعدادی از پروژه‌های ورزشی استان به بهره‌برداری می‌رسد.

تلواری ادامه داد: زمین‌های چمن مصنوعی در شهرستان‌های مختلف، ساختمان اداری یکی از شهرستان‌ها و دو مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در بیرجند و طبس از جمله طرح‌هایی هستند که برای افتتاح آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های سالن ورزشی روستاهای لانو در شهرستان سربیشه و تلخاب در شهرستان طبس اظهار کرد: عملیات اجرایی این دو سالن به مراحل پایانی رسیده و کار آن‌ها تکمیل شده است.

تلواری درباره اعتبارات این پروژه‌ها گفت: سالن ورزشی تلخاب طبس از سال ۱۳۹۷ وارد مرحله اجرا شده و برای تکمیل آن حدود ۲۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

هزینه کرد ۲۳میلیاردی برای سالن ورزشی لانو

سرپرست ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: همچنین برای سالن ورزشی روستای لانو در شهرستان سربیشه تاکنون حدود ۲۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و بخشی از مطالبات این پروژه همچنان باقی است.

وی درباره توسعه زمین‌های چمن مصنوعی نیز بیان کرد: در شهرستان‌های زیرکوه، سربیشه، بیرجند، خوسف، سرایان و قائنات پروژه‌هایی در این زمینه پیش‌بینی شده است.

سرپرست ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستان زیرکوه، روستاهای شاهرخت و بارنجگان از جمله مناطق مورد توجه هستند و به‌ویژه بارنجگان به دلیل موقعیت مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه تأمین اعتبار این پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی و اعتبارات نمایندگان انجام می‌شود، افزود: هزینه اجرای هر زمین چمن مصنوعی به‌طور میانگین حدود چهار تا چهار و نیم میلیارد تومان برآورد می‌شود.

میزبانی نخستین رویداد کشوری موتورکراس

وی از میزبانی نخستین رویداد کشوری موتورکراس در شهرستان سرایان خبر داد و گفت: این رقابت‌ها روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود و ورزشکارانی از سراسر کشور در آن حضور خواهند یافت.

تلواری گفت: همچنین قرار است مسئولان فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی و در صورت امکان مسئولان وزارت ورزش و جوانان در این رویداد حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: همایش پیاده‌روی خانوادگی در روز جمعه در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی برای مشارکت گسترده خانواده‌ها در این رویداد انجام شده است. همایش دوچرخه‌سواری نیز برای روز دوم آبان‌ماه در سطح استان پیش‌بینی شده است.

وی برگزاری آیین تجلیل از مدال‌آوران و قهرمانان ورزشی استان در روز ۲۸ مهرماه را از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد و افزود: دیدار با خانواده شهدا، پیشکسوتان و بازنشستگان ورزش، حضور جامعه ورزش در نماز جمعه و برگزاری مسابقات و رویدادهای مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.



سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به برنامه حضور هیئت‌های ورزشی در بوستان‌های شهری اظهار کرد: این برنامه با دو هدف تقویت تعامل و همکاری بین‌بخشی با شهرداری‌ها و شناسایی استعدادهای ورزشی اجرا می‌شود و بر این اساس، چند بوستان منتخب در شهرها تعیین شده است تا هر شب چهار تا پنج هیئت ورزشی با حضور در این فضاها، فعالیت تخصصی خود را معرفی کنند.



تلواری همچنین به برگزاری برنامه کویرنوردی در بشرویه در روز ۲۹ مهرماه اشاره کرد و گفت: این رویداد با حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر کشور برگزار می‌شود و از برنامه‌های شاخص استان در این ایام به شمار می‌رود.



اجرای ۳۰۰ برنامه در هفته تربیت بدنی



وی تصریح کرد: در مجموع در هفته تربیت بدنی ۳۰۰ برنامه در خراسان جنوبی برگزاز می شود.



تلواری با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در خراسان جنوبی اظهار کرد: پروژه‌های متعددی در استان به دلیل محدودیت منابع مالی با تأخیر در تکمیل مواجه شده‌اند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تأمین و تخصیص اعتبارات از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مجموعه ورزش و جوانان است.



وی افزود: تلاش می‌کنیم با وجود محدودیت‌ها، برای تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام استان اعتبار تخصیص یابد و روند پیشرفت آن‌ها متوقف نشود؛ چراکه صرف تصویب اعتبار کافی نیست و میزان تخصیص واقعی اعتبارات نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل طرح‌ها دارد.



پروژه گود زورخانه شمال شهر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد



سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به پروژه کود زورخانه در شمال شهر بیرجند گفت: این طرح از پروژه‌های ویژه استان است و تلاش داریم با تأمین اعتبار مورد نیاز، روند اجرای آن را دنبال کنیم.



تلواری تصریح کرد: این پروژه در حال حاضر حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بخش عمده کار باقی‌مانده به تکمیل فضاهای داخلی و اجرای مراحل نهایی مربوط می‌شود.



وی، استخر بشرویه را از دیگر پروژه‌های اولویت‌دار استان دانست و افزود: این پروژه حدود ۱۷ تا ۱۸ سال است که نیمه‌تمام مانده و برای تکمیل آن حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.



تلواری گفت: تکمیل این مجموعه از مطالبات مردم و جوانان شهرستان بشرویه به شمار می‌رود و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع لازم، زمینه بهره‌برداری از آن فراهم شود.



سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی همچنین از پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه خانه جوان خبر داد و اظهار کرد: این طرح تقریباً به مراحل پایانی رسیده و برای آن حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.



تلواری ادامه داد: با توجه به تأکید استاندار خراسان جنوبی، تلاش می‌کنیم خانه جوان تا پایان سال تکمیل شود و در اختیار جوانان قرار گیرد. این مجموعه می‌تواند به‌عنوان فضایی برای فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با جوانان، ظرفیت تازه‌ای در استان ایجاد کند.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با پیگیری اعتبارات و مدیریت منابع موجود، طرح‌هایی را که به مراحل پایانی رسیده‌اند در اولویت قرار دهیم و زمینه بهره‌برداری از آن‌ها را برای مردم استان فراهم کنیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۲۰ پروژه نیمه تمام در حوزه ورزش و جوانان داریم که تکمیل آن ۱.۵ همت اعتبار نیاز دارد.



تلواری در ادامه با تشریح عملکرد ورزش قهرمانی و همگانی خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۱۵ ورزشکار استان به تیم‌های ملی دعوت شده‌اند که ۱۰ نفر از آنان آقا و پنج نفر خانم بوده‌اند.



وی گفت: همچنین ۲۶ ورزشکار به اردوهای تیم ملی دعوت شدند که ۱۵ نفر از آن‌ها آقا و ۱۱ نفر خانم هستند.