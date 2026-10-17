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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

هشدار تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به دلالان سوخت و کالابرگ

هشدار تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به دلالان سوخت و کالابرگ

زاهدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان‌وبلوچستان با تأکید بر اینکه یارانه‌ها برای حمایت از معیشت خانوارها اختصاص یافته‌اند، درباره پیامدهای قانونی خریدوفروش غیرمجاز آن‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سهمیه سوخت و کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها اختصاص می‌یابد و نباید به ابزاری برای کسب درآمد از طریق خریدوفروش غیرقانونی تبدیل شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان‌وبلوچستان افزود: خریدوفروش یا واگذاری غیرمجاز سهمیه‌های یارانه‌ای می‌تواند پیامدهای قانونی به دنبال داشته باشد و متخلفان در صورت احراز تخلف، با مجازات‌های قانونی و جریمه‌های مربوطه مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های ملی تصریح کرد: استفاده از سهمیه سوخت باید متناسب با نیاز واقعی باشد و هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های سوخت، زمینه‌ساز تضییع منابع عمومی و ایجاد اختلال در نظام توزیع سوخت است.

عزیزی همچنین درباره کارت‌های سوخت سرگردان هشدار داد و از دارندگان کارت‌ها و خریداران و فروشندگان خودرو خواست هنگام تنظیم قراردادهای خریدوفروش یا اجاره، وضعیت کارت سوخت و مسئولیت تخلفات احتمالی را به‌دقت بررسی و مشخص کنند.

وی خاطرنشان کرد: دارندگان کارت‌های سوخت باید هشدارهای احتمالی مراجع ذی‌ربط را جدی بگیرند؛ زیرا تخلفات احرازشده می‌تواند به مسدودشدن کارت سوخت و اعمال محدودیت‌های قانونی منجر شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان بر ضرورت استفاده صحیح از حمایت‌های دولتی تأکید کرد و از شهروندان خواست با پرهیز از معاملات غیرقانونی سهمیه‌های یارانه‌ای، از بروز خسارت‌های مالی و پیامدهای قضایی برای خود و خانواده‌شان جلوگیری کنند.

کد مطلب 6980298

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