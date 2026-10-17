هشدار تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به دلالان سوخت و کالابرگ

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سهمیه سوخت و کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها اختصاص می‌یابد و نباید به ابزاری برای کسب درآمد از طریق خریدوفروش غیرقانونی تبدیل شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان‌وبلوچستان افزود: خریدوفروش یا واگذاری غیرمجاز سهمیه‌های یارانه‌ای می‌تواند پیامدهای قانونی به دنبال داشته باشد و متخلفان در صورت احراز تخلف، با مجازات‌های قانونی و جریمه‌های مربوطه مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های ملی تصریح کرد: استفاده از سهمیه سوخت باید متناسب با نیاز واقعی باشد و هرگونه سوءاستفاده از کارت‌های سوخت، زمینه‌ساز تضییع منابع عمومی و ایجاد اختلال در نظام توزیع سوخت است.

عزیزی همچنین درباره کارت‌های سوخت سرگردان هشدار داد و از دارندگان کارت‌ها و خریداران و فروشندگان خودرو خواست هنگام تنظیم قراردادهای خریدوفروش یا اجاره، وضعیت کارت سوخت و مسئولیت تخلفات احتمالی را به‌دقت بررسی و مشخص کنند.

وی خاطرنشان کرد: دارندگان کارت‌های سوخت باید هشدارهای احتمالی مراجع ذی‌ربط را جدی بگیرند؛ زیرا تخلفات احرازشده می‌تواند به مسدودشدن کارت سوخت و اعمال محدودیت‌های قانونی منجر شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان بر ضرورت استفاده صحیح از حمایت‌های دولتی تأکید کرد و از شهروندان خواست با پرهیز از معاملات غیرقانونی سهمیه‌های یارانه‌ای، از بروز خسارت‌های مالی و پیامدهای قضایی برای خود و خانواده‌شان جلوگیری کنند.