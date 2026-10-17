زلزله ۳.۳ ریشتری حوالی باراندازمیانه سمنان را لرزاند

مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر در حوالی باراندازمیانه در استان سمنان خبر داد.

وی گفت: این زمین‌لرزه ساعت ۱۰ و ۵۵ دقیقه و ۵۸ ثانیه صبح شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد.

فرماندار سمنان تصریح کرد: بر اساس گزارش مقدماتی، کانون این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۴.۱۱ و عرض جغرافیایی ۳۴.۶۲ ثبت شده است.

صمیمیان افزود: این زمین‌لرزه در فاصله ۳۹ کیلومتری باراندازمیانه در استان سمنان، ۷۰ کیلومتری جندق و ۱۱۴ کیلومتری چوپانان در استان اصفهان رخ داده است.

وی همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا شهر سمنان را ۱۲۴ کیلومتر و تا ساری، مرکز استان مازندران ۲۳۵ کیلومتر گزارش داد.