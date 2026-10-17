دریافت 9 MB کد مطلب 6980303 https://mehrnews.com/x3dmgb ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸ کد مطلب 6980303 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸ بازگشت با دستاوردی جز جنایت؛ اعتراض کاربران به ملوانان آمریکایی انتشار تصاویری از ملوانان آمریکایی با واکنش و اعتراض کاربران فضای مجازی همراه شده است. کپی شد مطالب مرتبط هاآرتص: نتانیاهو برای فرار از زندان کنترل خود را از دست داده است وقتی سازشکاران به دنبال تطهیر آمریکا هستند کنترل غرب تنگه هرمز با سپاه و شرق آن با ارتش است در صورت شرارت ترامپ، ایران چه ایدهای را دنبال میکند؟ برچسبها نیروی دریایی آمریکا ملوان ایالات متحده امریکا
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