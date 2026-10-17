دریافت 9 MB
کد مطلب 6980303
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

بازگشت با دستاوردی جز جنایت؛ اعتراض کاربران به ملوانان آمریکایی

بازگشت با دستاوردی جز جنایت؛ اعتراض کاربران به ملوانان آمریکایی

انتشار تصاویری از ملوانان آمریکایی با واکنش و اعتراض کاربران فضای مجازی همراه شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید