از تعصب به پیراهن تا حاکمیت سرمایه؛ فوتبال ایران در جدال پول و وفاداری

به گزارش خبرنگار مهر، نمونه های علیرضا بیرانوند در فوتبال ایران زیاد هستند، بازیکنانی که به خاطر رقم های بالای قرارداد تصمیمات لحظه ای و بعضا تند می گیرند و از هر کسی بخواهند گلایه و انتقاد می کنند و هر وقت هم بخواهند با یک عذرخواهی برمی گردند تا این بار رقم و مدت قراردادشان را چند برابر کنند.

دکتر سید مقداد سادات جامعه شناس ورزشی در یادداشتی برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر به این موضوع پرداخته و نوشته است: «فوتبال در ایران هرگز فقط یک بازی نود دقیقه‌ای نبوده است. برای میلیون‌ها ایرانی فوتبال بخشی از زندگی روزمره، خاطرات جمعی و احساس تعلق به یک اجتماع بزرگ‌تر است. پیراهن یک تیم، فراتر از رنگ و نشان باشگاه یادآور سال‌ها امید، شکست، پیروزی و لحظاتی است که انسان‌ها را با وجود تفاوت‌های فردی و اجتماعی در کنار یکدیگر قرار داده است.

گاهی یک گل، شهری را به وجد آورده و گاهی یک شکست، میلیون‌ها نفر را در اندوهی مشترک فرو برده است. این قدرت شگفت‌انگیز فوتبال، بیش از آنکه از ماهیت ورزشی آن ناشی شود ریشه در جایگاه اجتماعی و فرهنگی این پدیده دارد.

با این حال، فوتبال حرفه‌ای ایران در سال‌های اخیر با پرسشی جدی روبه‌رو شده است: آیا ارزش‌هایی مانند وفاداری، تعصب به پیراهن، مسئولیت‌پذیری و تعلق جمعی همچنان در مناسبات فوتبال جایگاهی تعیین‌کننده دارند یا منطق اقتصادی و رقابت بر سر پول و شهرت، به‌تدریج این ارزش‌ها را به حاشیه رانده است؟

مناقشات مربوط به قراردادها، جابه‌جایی بازیکنان، اختلافات میان باشگاه‌ها و ستارگان و واکنش‌های گاه تند هواداران نشان می‌دهد که موضوع صرفاً بر سر مبلغ یک قرارداد یا انتخاب حرفه‌ای یک فوتبالیست نیست. در لایه‌های عمیق‌تر با تحولی در رابطه میان ورزش، اقتصاد، اخلاق و هویت اجتماعی مواجه هستیم تحولی که می‌تواند آینده اعتماد عمومی به فوتبال را تحت تأثیر قرار دهد.

اختلافات و حاشیه‌های مطرح‌شده پیرامون علیرضا بیرانوند را نیز می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. این مناقشات، فارغ از داوری درباره حقوق قراردادی یا تصمیمات فردی او، فرصتی برای طرح پرسشی مهم‌تر فراهم کرده‌اند: چرا تصمیمی که در منطق حرفه‌ای فوتبال می‌تواند یک انتخاب شغلی تلقی شود، در نگاه بخشی از هواداران به مسئله‌ای عاطفی و حتی اخلاقی تبدیل می‌شود؟

پاسخ این پرسش را باید در ماهیت دوگانه فوتبال جست‌وجو کرد جایی که بازیکن از یک‌سو نیروی کار حرفه‌ای و دارای حقوق اقتصادی است و از سوی دیگر، در ذهن هواداران نماد خاطرات، افتخارات و هویت جمعی به شمار می‌رود.

وقتی فوتبال از یک ارزش اجتماعی به کالایی اقتصادی تبدیل می‌شود

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که می‌تواند تحولات فوتبال امروز را توضیح دهد، کالایی‌شدن است. در سنت انتقادی اندیشه «کارل مارکس»، مناسبات سرمایه‌داری این ظرفیت را دارند که فعالیت‌های انسانی و روابط اجتماعی را بیش از پیش تابع منطق مبادله و ارزش اقتصادی کنند.

در فوتبال حرفه‌ای نیز بازیکنان، باشگاه‌ها، حق پخش مسابقات، تبلیغات، پیراهن تیم‌ها و حتی توجه هواداران وارد چرخه تولید ارزش اقتصادی می‌شوند این تحول به‌خودی‌خود غیرطبیعی نیست. فوتبال حرفه‌ای برای رشد، رقابت و توسعه زیرساخت‌های خود به سرمایه نیاز دارد. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که ارزش اقتصادی به تنها معیار تصمیم‌گیری تبدیل شود و سایر ابعاد انسانی و اجتماعی ورزش را تحت‌الشعاع قرار دهد.

در چنین شرایطی، ممکن است بازیکنی که سال‌ها برای یک باشگاه بازی کرده و به نماد محبوبیت نزد هواداران تبدیل شده است، صرفاً بر اساس ارزش مالی قرارداد بعدی خود ارزیابی شود. در مقابل، باشگاه نیز ممکن است بازیکن را نه عضوی از تاریخ و هویت خود، بلکه دارایی‌ای قابل انتقال تلقی کند. اما آنچه در این فرایند کمتر دیده می‌شود، سرمایه‌ای است که در ترازنامه‌های مالی ثبت نمی‌شود: اعتماد هواداران، خاطرات مشترک، احساس تعلق و اعتباری که در طول سال‌ها شکل گرفته است.

از این منظر، خطر اصلی نه افزایش درآمد فوتبالیست‌هاست و نه اصل نقل‌وانتقالات، بلکه تقلیل تمامی مناسبات فوتبال به منطق خریدوفروش است. بازیکن حق دارد برای آینده حرفه‌ای خود تصمیم بگیرد، همان‌طور که باشگاه حق دارد منابع مالی و ورزشی خود را مدیریت کند اما هیچ‌کدام از این حقوق اهمیت رابطه اجتماعی میان باشگاه، بازیکن و هوادار را از میان نمی‌برد. در واقع، فوتبال زمانی با بحران مواجه می‌شود که ارزش اقتصادی آن افزایش پیدا کند، اما ظرفیتش برای تولید اعتماد اجتماعی کاهش یابد.

سرمایه نمادین؛ چرا محبوبیت ستارگان تنها متعلق به خودشان نیست؟

برای درک بهتر رابطه میان بازیکنان و هواداران، می‌توان از اندیشه‌های «پیر بوردیو»،جامعه‌شناس فرانسوی، کمک گرفت. بوردیو نشان می‌دهد که سرمایه صرفاً به دارایی اقتصادی محدود نمی‌شود؛ انسان‌ها در میدان‌های اجتماعی از انواع دیگری از سرمایه، از جمله سرمایه فرهنگی، اجتماعی و نمادین نیز برخوردارند. در فوتبال، سرمایه نمادین همان اعتبار، منزلت و محبوبیتی است که بازیکن در طول سال‌ها به دست می‌آورد. این سرمایه از مهارت فردی، تلاش، موفقیت‌های ورزشی و حضور رسانه‌ای او سرچشمه می‌گیرد، اما در عین حال، به شناسایی و پذیرش اجتماعی نیز وابسته است.

یک فوتبالیست ممکن است با مهار پنالتی سرنوشت‌ساز یا ثبت عملکردی درخشان، در حافظه جمعی هواداران جایگاهی ماندگار پیدا کند. از آن لحظه به بعد، او دیگر صرفاً یک ورزشکار نیست؛ به نمادی تبدیل می‌شود که گروهی از مردم بخشی از آرزوها و افتخارات خود را در او می‌بینند.این موقعیت، فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای نیز برای بازیکن فراهم می‌کند. قراردادهای تبلیغاتی، پیشنهادهای مالی بهتر و افزایش قدرت چانه‌زنی، از جمله پیامدهای تبدیل سرمایه نمادین به سرمایه اقتصادی هستند.

در اینجا تناقضی قابل تأمل شکل می‌گیرد: محبوبیتی که با مشارکت عاطفی هواداران ساخته شده، می‌تواند به منبع درآمد فردی تبدیل شود؛ اما اگر این فرایند بدون توجه به انتظارات اجتماعی صورت گیرد، همان محبوبیت ممکن است آسیب ببیند.

البته نباید از این واقعیت نتیجه گرفت که هواداران مالک تصمیمات حرفه‌ای بازیکن هستند. محبوبیت اجتماعی، حق انتخاب شغلی را از کسی سلب نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت رابطه میان منافع فردی و مسئولیت اجتماعی است.ستاره فوتبال می‌تواند باشگاه خود را تغییر دهد، اما شیوه بیان تصمیم، صداقت در ارتباط با مخاطبان و احترام به خاطرات مشترک، تعیین می‌کند که این جدایی به یک تحول حرفه‌ای عادی تبدیل شود یا بحرانی در اعتماد عمومی.

از این منظر، ماجرای بیرانوند را نیز باید فراتر از یک اختلاف قراردادی دید. اهمیت جامعه‌شناختی چنین مناقشاتی در این است که نشان می‌دهند سرمایه نمادین تا چه اندازه می‌تواند همزمان منشأ قدرت اقتصادی و آسیب‌پذیری اجتماعی باشد.

اقتصاد سلبریتی؛ وقتی شهرت به قدرت تبدیل می‌شود

تحولات فوتبال امروز را بدون توجه به گسترش فرهنگ سلبریتی نمی‌توان بدرستی فهمید در گذشته، بخش عمده شهرت فوتبالیست‌ها از عملکردشان در زمین مسابقه ناشی می‌شد. امروز اما شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات، رسانه‌های تصویری و فعالیت‌های تجاری، میدان تازه‌ای برای تولید و بازتولید شهرت ایجاد کرده‌اند. در این فضا، بازیکن فقط یک ورزشکار نیست او می‌تواند به یک برند اقتصادی تبدیل شود که تصویر، سبک زندگی، سخنان و حتی حاشیه‌هایش ارزش رسانه‌ای و تجاری پیدا می‌کنند.

این وضعیت را می‌توان نوعی اقتصاد توجه دانست؛ اقتصادی که در آن دیده‌شدن، دنبال‌شدن و موضوع گفت‌وگو قرارگرفتن، خود به منابع قدرت و درآمد تبدیل می‌شوند در نتیجه، رابطه میان شهرت و عملکرد ورزشی نیز پیچیده‌تر می‌شود. گاهی یک بازیکن نه صرفاً به دلیل توانایی فنی، بلکه به واسطه قدرت رسانه‌ای و میزان توجهی که ایجاد می‌کند، جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.

این تحول، دو پیامد مهم دارد:

نخست آنکه قدرت چانه‌زنی ستارگان در برابر باشگاه‌ها افزایش می‌یابد. بازیکنی که علاوه بر توانایی ورزشی، مخاطبان فراوانی دارد، می‌تواند از موقعیت رسانه‌ای خود در مناسبات حرفه‌ای بهره ببرد.

دوم آنکه فاصله میان تصویر عمومی و زندگی واقعی او بیشتر می‌شود هواداری که با دشواری‌های اقتصادی روزمره مواجه است، ممکن است در برابر نمایش ثروت، قراردادهای سنگین و سبک زندگی پرهزینه برخی چهره‌های ورزشی، احساس فاصله و بیگانگی کند.

مسئله البته ثروتمندشدن ورزشکار نیست. ورزش حرفه‌ای می‌تواند و باید امکان برخورداری اقتصادی متناسب با استعداد، تلاش و موفقیت را فراهم کند. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که نمایش ثروت با بی‌اعتنایی به حساسیت‌های اجتماعی همراه شود و شهرت، جای مسئولیت‌پذیری را بگیرد. در چنین شرایطی، ستاره‌ای که زمانی نماد امید و نزدیکی به مردم بود، ممکن است در ذهن بخشی از جامعه به نماد فاصله طبقاتی و امتیازات اقتصادی تبدیل شود. این تغییر تصویر، بیش از آنکه صرفاً مسئله‌ای فردی باشد، بازتاب رابطه پیچیده میان فرهنگ شهرت، نابرابری اجتماعی و اقتصاد ورزش است.

دورکیم و فرسایش همبستگی؛ وقتی قواعد قدیمی اعتبار خود را از دست می‌دهند

«امیل دورکیم» برای توضیح وضعیت‌هایی که در آن قواعد و هنجارهای اجتماعی قدرت تنظیم‌کنندگی خود را از دست می‌دهند، از مفهوم آنومی یا بی‌هنجاری استفاده می‌کند. این مفهوم می‌تواند به فهم بخشی از تنش‌های فوتبال ایران کمک کند.

در فرهنگ سنتی هواداری، وفاداری به باشگاه یکی از ارزش‌های مهم بود. بازیکنی که سال‌ها در یک تیم می‌ماند، اغلب به نماد تعصب، تعهد و تعلق تبدیل می‌شد. البته فوتبال گذشته نیز خالی از منافع اقتصادی، اختلافات مدیریتی و جابه‌جایی بازیکنان نبود؛ اما انتظارات اجتماعی از بازیکن، بیشتر حول مفاهیمی مانند وفاداری و پیوند عاطفی شکل می‌گرفت.

امروز منطق حرفه‌ای فوتبال تغییر کرده است. قراردادهای مالی، مدت تعهد، بندهای فسخ، شرایط بازار و فرصت‌های شغلی، نقش تعیین‌کننده‌تری در تصمیمات بازیکنان دارند.مشکل زمانی پدید می‌آید که قواعد اقتصادی جدید گسترش یافته‌اند، اما هنجارهای اخلاقی و اجتماعی متناسب با آن هنوز به توافقی عمومی نرسیده‌اند.

هوادار همچنان از بازیکن انتظار وفاداری بلندمدت دارد؛ بازیکن خود را صاحب حق انتخاب حرفه‌ای می‌داند؛ باشگاه گاه بر تعهد عاطفی تأکید می‌کند و گاه بر اساس منافع مالی تصمیم می‌گیرد.این ناهماهنگی، زمینه بروز سوءتفاهم و تعارض را فراهم می‌کند.

در چنین وضعیتی، هر انتقال جنجالی ممکن است به منازعه‌ای درباره اخلاق، تعهد و هویت تبدیل شود. هوادار احساس می‌کند ارزش‌های مشترک نادیده گرفته شده‌اند و بازیکن ممکن است تصور کند حقوق حرفه‌ای او قربانی انتظارات غیرواقع‌بینانه شده است.راه‌حل این تعارض، بازگشت به وفاداری اجباری یا محروم‌کردن بازیکنان از حقوق شغلی نیست. آنچه فوتبال به آن نیاز دارد، شکل‌گیری هنجارهای روشن و منصفانه‌ای است که هم حقوق اقتصادی ورزشکاران را به رسمیت بشناسد و هم مسئولیت‌های اجتماعی آنان را مشخص کند.وفاداری زمانی ارزشمند است که آگاهانه و داوطلبانه باشد، نه زمانی که به ابزاری برای محدودکردن آزادی حرفه‌ای تبدیل شود.

ماکس وبر؛ وقتی محاسبه اقتصادی بر رفتار فوتبالی حاکم می‌شود

ماکس وبر در تحلیل کنش اجتماعی، میان رفتارهایی که بر اساس محاسبه سود و دستیابی به هدف شکل می‌گیرند و رفتارهایی که بر پایه پایبندی به ارزش‌ها انجام می‌شوند، تمایز قائل می‌شود. این تمایز در فوتبال حرفه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد.

بازیکنی که میان چند پیشنهاد مالی، قراردادی را انتخاب می‌کند که آینده اقتصادی مناسب‌تری برای او فراهم می‌سازد، در چارچوب کنش عقلانی معطوف به هدف عمل می‌کند. در مقابل، بازیکنی که با وجود پیشنهاد مالی بهتر، به دلیل تعلق عاطفی یا تعهد شخصی در باشگاه خود باقی می‌ماند، ممکن است کنشی عقلانی معطوف به ارزش انجام دهد. هیچ‌یک از این دو نوع رفتار را نمی‌توان به‌صورت مطلق اخلاقی یا غیراخلاقی دانست.

مسئله اصلی زمانی ایجاد می‌شود که یکی از این منطق‌ها، دیگری را به‌طور کامل حذف کند. اگر فوتبال صرفاً بر مبنای احساسات اداره شود، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه حرفه‌ای و رعایت حقوق شغلی کاهش می‌یابد. در مقابل، اگر همه تصمیمات تنها با معیار سود مالی سنجیده شوند، ارزش‌هایی مانند اعتماد، هویت جمعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تضعیف خواهند شد.

بنابراین، چالش فوتبال ایران نه انتخاب میان عقلانیت و احساس، بلکه ایجاد تعادل میان عقلانیت اقتصادی و تعهد اجتماعی است.فوتبال مدرن به قراردادهای حرفه‌ای نیاز دارد، اما قرارداد به‌تنهایی نمی‌تواند تمام پیچیدگی رابطه میان بازیکن و هوادار را توضیح دهد.

هواداران؛ سرمایه اجتماعی فراموش‌شده فوتبال

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحولات اقتصادی فوتبال، تغییر جایگاه هواداران است.در بسیاری از مناسبات حرفه‌ای، هوادار بیش از پیش به‌عنوان مصرف‌کننده خدمات ورزشی دیده می‌شود؛ فردی که بلیت می‌خرد، مسابقه تماشا می‌کند، محصولات باشگاه را تهیه می‌کند و به افزایش ارزش تجاری آن کمک می‌رساند.اما این تصویر، تنها بخشی از واقعیت است.

هواداران، تولیدکنندگان اصلی بخش مهمی از سرمایه اجتماعی و نمادین فوتبال هستند. آنان با حضور در ورزشگاه، حمایت در روزهای شکست، انتقال خاطرات باشگاهی به نسل‌های بعد و مشارکت در آیین‌های جمعی، به باشگاه هویت و تداوم می‌بخشند.

از نگاه جامعه‌شناختی، ورزشگاه فقط محل تماشای مسابقه نیست؛ فضایی است که در آن احساس تعلق و همبستگی اجتماعی بازتولید می‌شود.افرادی با موقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت، ممکن است زیر پرچم یک باشگاه احساس نزدیکی کنند. این پیوندها می‌توانند شبکه‌هایی از ارتباط، اعتماد و مشارکت اجتماعی ایجاد کنندبه همین دلیل، فوتبال ظرفیت آن را دارد که فراتر از سرگرمی، به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.اما این ظرفیت همیشگی و تضمین‌شده نیست.

همان نیروی عاطفی که می‌تواند به همبستگی منجر شود، در صورت فقدان اعتماد و مدیریت مسئولانه، ممکن است به قطبی‌شدن، خصومت و تشدید تعارض‌های گروهی نیز بینجامد.وقتی هواداران احساس کنند تنها هنگام خرید بلیت، حمایت مالی یا افزایش مخاطب رسانه‌ای اهمیت دارند، اما در تصمیمات اساسی باشگاه جایگاهی ندارند، احتمال شکل‌گیری احساس بی‌قدرتی و بی‌اعتمادی افزایش می‌یابد.

از این منظر، بحران فوتبال فقط بحران رابطه بازیکن و هوادار نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از ضعف سازوکارهای مشارکت اجتماعی در مدیریت باشگاه‌ها باشد.باشگاهی که میلیون‌ها هوادار دارد نمی‌تواند هویت خود را صرفاً بر حضور چند ستاره بنا کند. ستارگان می‌آیند و می‌روند، اما آنچه باشگاه را به نهادی اجتماعی تبدیل می‌کند، تاریخ، اعتبار و پیوند پایدار آن با جامعه هواداری است.

بیرانوند؛ یک مناقشه فردی یا نشانه‌ای از مسئله‌ای ساختاری؟

در بررسی اختلافات پیرامون علیرضا بیرانوند، نخست باید میان سه موضوع تمایز گذاشت: حقوق قراردادی، مسئولیت اخلاقی و برداشت اجتماعی.

حقوق قراردادی به تعهدات رسمی بازیکن و باشگاه مربوط می‌شود و داوری درباره آن باید بر اساس مفاد قرارداد، مقررات مربوط و تصمیم مراجع صالح صورت گیرد.

مسئولیت اخلاقی، موضوع متفاوتی است و به شیوه رفتار، صداقت در ارتباطات، احترام متقابل و نحوه مدیریت انتظارات اجتماعی ارتباط دارد.

برداشت اجتماعی نیز به احساسی مربوط می‌شود که هواداران از رفتار یک بازیکن پیدا می‌کنند؛ احساسی که الزاماً با داوری حقوقی یکسان نیست.

ممکن است تصمیمی از نظر حقوقی مجاز باشد، اما از نظر بخشی از هواداران قابل قبول تلقی نشود. در مقابل، نارضایتی هواداران نیز به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل نقض تعهد یا تخلف یک بازیکن باشد.این تفکیک برای تحلیل منصفانه ضروری است.

بیرانوند، مانند هر فوتبالیست حرفه‌ای، از حق پیگیری منافع شغلی و اقتصادی خود برخوردار است. در عین حال، جایگاه اجتماعی یک چهره شناخته‌شده ورزشی با انتظارات عمومی همراه است.بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا یک بازیکن حق تغییر باشگاه دارد یا خیر؛ بلکه این است که چگونه می‌توان چنین تصمیماتی را در چارچوبی شفاف، قانونی و همراه با احترام به افکار عمومی مدیریت کرد.تمرکز صرف بر شخصیت یک فوتبالیست، خطر نادیده‌گرفتن نقش مدیران باشگاه‌ها، واسطه‌ها، نهادهای نظارتی و ساختار تصمیم‌گیری فوتبال را به همراه دارد.

اگر قراردادها ابهام داشته باشند، اختلافات به‌موقع رسیدگی نشوند، مدیران با اظهارات متناقض به تنش‌ها دامن بزنند و رسانه‌ها نیز مناقشات را به رقابتی احساسی تبدیل کنند، نمی‌توان تمام مسئولیت پیامدهای اجتماعی را متوجه یک بازیکن دانست.مسئله مهم‌تر آن است که چرا ساختار فوتبال، زمینه تبدیل اختلافات حرفه‌ای به بحران‌های عمومی اعتماد را فراهم می‌کند.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛ از اطلاع‌رسانی تا تشدید بحران

نقش رسانه‌ها در این میان تعیین‌کننده است.در عصر شبکه‌های اجتماعی، اختلافی که زمانی ممکن بود در جلسات باشگاهی یا مراجع حقوقی بررسی شود، اکنون می‌تواند در زمانی کوتاه به موضوعی فراگیر در افکار عمومی تبدیل شود.

یک مصاحبه، انتشار بخشی از قرارداد، یک پیام کوتاه یا واکنشی احساسی، گاه موجی از تفسیرها و داوری‌ها را به دنبال دارد.در چنین فضایی، مرز میان خبر، تحلیل، شایعه و قضاوت اخلاقی ممکن است مخدوش شود.رسانه‌ها از یک‌سو وظیفه دارند درباره مسائل مالی، عملکرد مدیران و حقوق هواداران پرسشگری کنند؛ از سوی دیگر، باید از تبدیل اختلافات حرفه‌ای به محاکمه‌های رسانه‌ای و شخصیتی پرهیز کنند.

نقد تصمیمات یک بازیکن یا مدیر، بخشی از حق افکار عمومی است؛ اما تخریب شخصیت، انتشار ادعاهای اثبات‌نشده و تحریک احساسات هواداران، نه‌تنها به حل اختلاف کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف اعتماد را عمیق‌تر سازد. در اقتصاد رسانه‌ای امروز، جنجال و تعارض اغلب توجه بیشتری جلب می‌کنند. همین مسئله ممکن است برخی کنشگران را به سمت موضع‌گیری‌های تحریک‌آمیز سوق دهد بنابراین، رسانه مسئول باید به جای تقلیل مسائل پیچیده به دوگانه‌های ساده‌ای مانند «بازیکن خائن» و «هوادار متعصب»، ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی موضوع را روشن کند.

از بحران اخلاق فردی تا مسئله حکمرانی فوتبال

یکی از خطاهای رایج در تحلیل مشکلات فوتبال ایران، شخصی‌سازی بحران‌های ساختاری استهرگاه اختلافی شکل می‌گیرد، توجه افکار عمومی معمولاً به رفتار یک بازیکن، یک مربی یا یک مدیر معطوف می‌شود. در حالی که تکرار مناقشات مشابه، ضرورت بررسی سازوکارهای مدیریتی و نظارتی را نشان می‌دهد.

فوتبال حرفه‌ای تنها با توصیه اخلاقی اداره نمی‌شود. این حوزه به قواعد روشن، نهادهای پاسخ‌گو، قراردادهای دقیق و سازوکارهای مستقل حل اختلاف نیاز دارد.اگر مقررات مبهم باشند، اجرای آنها قابل پیش‌بینی نباشد یا اطلاعات رسمی به‌موقع در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد، زمینه برای شکل‌گیری روایت‌های متعارض و افزایش بی‌اعتمادی فراهم می‌شود در چنین شرایطی، حتی تصمیمات قانونی نیز ممکن است با تردید و بدبینی مواجه شوند.

از این رو، بحث وفاداری در فوتبال را نمی‌توان از مسئله حکمرانی جدا کرد.نمی‌توان از بازیکن انتظار پایبندی به تعهدات داشت، اما نسبت به ایفای تعهدات باشگاه بی‌تفاوت بود. نمی‌توان از هوادار رفتار مسئولانه مطالبه کرد، اما او را از حق اطلاع‌رسانی شفاف و مشارکت در امور باشگاه محروم ساخت.اخلاق حرفه‌ای زمانی معنا پیدا می‌کند که مسئولیت‌پذیری متقابل باشد.

چگونه می‌توان اعتماد را به فوتبال بازگرداند؟

بازسازی اعتماد در فوتبال ایران نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است. نخست، شفافیت و انضباط قراردادی باید تقویت شود. باشگاه‌ها و بازیکنان لازم است در چارچوب مقررات و با رعایت حریم خصوصی و محرمانگی مشروع، اطلاعات ضروری درباره وضعیت حقوقی قراردادها و تصمیمات مؤثر بر اختلافات را به‌صورت روشن ارائه کنند.

دوم، سازوکارهای رسیدگی به اختلافات باید مستقل، تخصصی و قابل پیش‌بینی باشند. هرچه حل‌وفصل اختلافات حرفه‌ای طولانی‌تر و مبهم‌تر شود، احتمال انتقال آن به فضای احساسی رسانه‌ها افزایش می‌یابد.

سوم، آموزش مسئولیت اجتماعی و ارتباطات عمومی باید بخشی از حرفه‌ای‌سازی فوتبال باشد. بازیکنان، مدیران و مربیان باید بدانند که گفتار و رفتار آنان، به‌ویژه در فضای رسانه‌ای، پیامدهایی فراتر از منافع فردی دارد.

چهارم، هواداران باید در ساختار اجتماعی باشگاه‌ها جایگاهی واقعی پیدا کنند. تقویت کانون‌های مستقل و مسئول هواداری، ایجاد سازوکارهای گفت‌وگو با مدیران و توجه به مطالبات عمومی می‌تواند احساس تعلق و اعتماد را افزایش دهد.

پنجم، باشگاه‌ها باید هویت خود را فراتر از ستاره‌محوری تعریف کنند. سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه، حفظ میراث تاریخی باشگاه، ارتباط با جامعه محلی و توسعه برنامه‌های اجتماعی، می‌تواند وابستگی هویت باشگاهی به حضور موقت بازیکنان مشهور را کاهش دهد.

ششم، رسانه‌های ورزشی باید نقش نظارتی و تحلیلی خود را جدی‌تر بگیرند. مطالبه شفافیت، بررسی مستند اختلافات و پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده، می‌تواند به جای تشدید تنش، به ارتقای فرهنگ حرفه‌ای فوتبال کمک کند.

در نهایت، اصلاح ساختار مالی فوتبال نیز اهمیت دارد. اقتصادی که در آن رابطه میان هزینه‌ها، درآمدهای پایدار، پاسخ‌گویی مدیریتی و عملکرد ورزشی روشن نباشد، ظرفیت بیشتری برای ایجاد تعارض و بی‌اعتمادی خواهد داشت.

و سخن پایانی؛ فوتبال به پول نیاز دارد، اما با اعتماد زنده می‌ماند

فوتبال ایران در نقطه‌ای قرار گرفته است که باید درباره نسبت میان اقتصاد، اخلاق و هویت اجتماعی بازاندیشی کند. حرفه‌ای‌شدن فوتبال، افزایش درآمد بازیکنان و گسترش فعالیت‌های اقتصادی باشگاه‌ها، لزوماً تهدیدی برای ارزش‌های اجتماعی ورزش نیست. برعکس، اگر این تحولات با شفافیت، عدالت و مسئولیت‌پذیری همراه شوند، می‌توانند زمینه توسعه پایدار فوتبال را فراهم کنند.آنچه نگران‌کننده است، نه حضور سرمایه، بلکه حاکمیت بی‌چون‌وچرای منطق اقتصادی بر تمامی مناسبات انسانی و اجتماعی فوتبال است.

در چنین وضعیتی، بازیکن ممکن است به یک دارایی قابل معامله، هوادار به مصرف‌کننده و باشگاه به بنگاهی تقلیل یابد که موفقیت خود را تنها با ارقام مالی می‌سنجد.حال آنکه ارزش واقعی فوتبال بسیار فراتر از این محاسبات است.

فوتبال می‌تواند میان نسل‌ها پیوند برقرار کند، احساس تعلق جمعی ایجاد کند و به بازتولید سرمایه اجتماعی کمک کند. اما تحقق این ظرفیت، مستلزم آن است که اعتماد، احترام و مسئولیت‌پذیری همچنان در مرکز مناسبات فوتبال باقی بمانند.مناقشاتی مانند اختلافات پیرامون علیرضا بیرانوند، اگر صرفاً به موضوعی برای تقابل هواداران و تخریب چهره‌ها تبدیل شوند، فرصت یادگیری و اصلاح را از فوتبال خواهند گرفت. اما اگر آنها را نشانه‌ای برای بازاندیشی در ساختارهای اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی بدانیم، می‌توانند زمینه‌ساز گفت‌وگویی ضروری درباره آینده فوتبال ایران باشند.

در نهایت، پرسش اساسی این نیست که بازیکنان تا چه اندازه باید به پیراهن خود وفادار بمانند؛ پرسش مهم‌تر این است که فوتبال ایران تا چه اندازه به ارزش‌هایی وفادار مانده که محبوبیت و اعتبار اجتماعی خود را از آنها به دست آورده است.

پول می‌تواند بازیکن بخرد، قرارداد ببندد و باشگاه را توسعه دهد؛ اما اعتماد، تعلق و وفاداری واقعی را نمی‌توان صرفاً با پول خرید و شاید مهم‌ترین واقعیت فوتبال همین باشد: سرمایه اقتصادی می‌تواند یک تیم را قدرتمند کند، اما این سرمایه اجتماعی است که به یک باشگاه معنا و ماندگاری می‌بخشد.»