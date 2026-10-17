دریافت 3 MB کد مطلب 6980305 https://mehrnews.com/x3dmgd ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲ کد مطلب 6980305 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲ بارش و رعدوبرق در شمالغرب و زاگرس؛ هشدار باد شدید در شرق سازمان هواشناسی از تداوم بارشها در برخی مناطق کشور تا فردا و کاهش شدت آن از جمعه خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط سامانه بارشی از روز سهشنبه وارد استان زنجان می شود؛ کاهش تدریجی دما سربیشه دومین ایستگاه سرد کشور شد؛ تداوم هوای سرد در خراسان جنوبی آسمان چهارمحال و بختیاری ابری و گردوغباری میشود دمای گلستان به ۳۳.۸ درجه رسید؛ اینچهبرون گرمترین نقطه استان شد برچسبها سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت هوا سامانه بارشی
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