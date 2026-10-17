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کد مطلب 6980305
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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

بارش و رعدوبرق در شمال‌غرب و زاگرس؛ هشدار باد شدید در شرق

بارش و رعدوبرق در شمال‌غرب و زاگرس؛ هشدار باد شدید در شرق

سازمان هواشناسی از تداوم بارش‌ها در برخی مناطق کشور تا فردا و کاهش شدت آن از جمعه خبر داد.

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