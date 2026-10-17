محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ماموریت‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، آمار عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی، نجاتگران و عوامل امدادی هلال‌احمر استان به ۱۴ مورد حادثه مختلف در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف امدادرسانی کردند که طی آن در مجموع ۳۰ نفر دچار حادثه شدند.

مومنی با تفکیک نوع حوادث رخ‌داده افزود: از مجموع ۱۴ حادثه ثبت‌شده، ۷ مورد حوادث جاده‌ای، ۲ مورد فوریت‌های پزشکی، ۲ مورد خدمات حضوری، ۲ مورد حوادث کوهستان و ۱ مورد حادثه صنعتی و کارگاهی بوده است که تیم‌های تخصصی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به آمار مصدومان و آسیب‌دیدگان این حوادث تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها ۲۳ نفر مصدوم شدند که ۹ نفر توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند، ۴ نفر از خدمات درمان سرپایی در محل بهره‌مند شدند، ۱ مورد امدادرسانی عمومی صورت گرفت و متأسفانه ۱ نفر نیز به دلیل شدت جراحات در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در پایان از مشارکت فعال پایگاه‌های امداد و نجات در این ماموریت‌ها خبر داد و گفت: پایگاه‌های ابوزیدآباد آران و بیدگل، دکتر محمود ترابیان بادرود، کمشچه برخوار، کردعلیا تیران و کرون، مهیار شهرضا، دامنه فریدن، ازونبلاغ فریدونشهر، پلیس راه فلاورجان (۲ پایگاه)، شهرک صنعتی علویجه نجف‌آباد، مسجد ابوالفضل نجف‌آباد (۲ پایگاه)، کرکس نطنز و شهید غزنوی گلپایگان در عملیات‌های شبانه‌روز گذشته مشارکت و حضور فعال داشتند.