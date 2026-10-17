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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

تقویت معرفت دینی راهبرد مقابله با جریان‌های معارض فرهنگی است

تقویت معرفت دینی راهبرد مقابله با جریان‌های معارض فرهنگی است

زنجان- استاندار زنجان با اشاره به تحولات جامعه و فعالیت جریان‌های معارض فرهنگی، تقویت معرفت دینی، تعمیق سبک زندگی قرآنی و بهره‌گیری از ظرفیت علوم قرآنی را از ضرورت‌های فرهنگی جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت امنای دارالقرآن کریم زنجان، ضمن قدردانی از ۳۲ سال فعالیت این مجموعه، بر نقش آن در توسعه فرهنگ قرآنی و ارتقای معرفت دینی جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت صدها شبکه ماهواره‌ای و جریان‌های معاند، تقویت زنجیره معرفت دینی با محوریت قرآن را در برابر این جریان‌ها ضروری دانست و تعمیق نگرش دینی و ترویج سبک زندگی قرآنی را از زمینه‌های مقابله سازمان‌یافته با مخالفان فرهنگی عنوان کرد.

استاندار زنجان همچنین ایجاد دانشکده قرآنی و توجه بیشتر به علوم قرآنی را از موضوعات مهم در این حوزه برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی برای تعمیق باورهای دینی در جامعه تأکید کرد.

صادقی در بخش پایانی سخنان خود، تشکیل هیئت اندیشه‌ورز مبتنی بر معرفت دینی را مورد توجه قرار داد.

در ابتدای این دیدار، مدیرعامل و اعضای هیئت امنای دارالقرآن کریم زنجان ضمن طرح دیدگاه‌ها، نظرات و انتظارات خود، گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه ارائه کردند.

آغاز فعالیت‌های بین‌المللی، توسعه فرهنگ عمومی قرآنی، برگزاری محافل بزرگ قرآنی و تأسیس مدارس و مهدکودک‌های قرآنی از جمله فعالیت‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

کد مطلب 6980320

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