به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در دیدار مدیرکل و معاونان صداوسیمای مرکز مازندران، با اشاره به تولید مستند «روایت علویان» با محوریت معرفی زندگی و سیره علمای استان، از اجرای این طرح ابراز خرسندی کرد و خواستار تولید اثری فاخر و متناسب با جایگاه تاریخی و مذهبی مازندران شد.

وی با بیان اینکه هویت ملی و دینی مردم ایران، به‌ویژه مازندرانی‌ها، با فرهنگ علوی و مکتب تشیع پیوندی عمیق دارد، اظهار کرد: شناخت این پیشینه و انتقال آن به نسل‌های جدید، ضرورتی مهم در شرایطی است که دشمنان با بهره‌گیری از جنگ شناختی به دنبال تضعیف هویت و گسستن پیوند نسل‌ها با ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود هستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران آگاهی از گذشته و شناخت ریشه‌های تاریخی را عاملی مؤثر در شکل‌گیری خودآگاهی اجتماعی دانست و افزود: هر اندازه شناخت انسان از پیشینه و تبار خود عمیق‌تر باشد، بهتر می‌تواند جایگاه و مسئولیت‌های خود را در قبال این میراث ارزشمند درک کند.

محمدی لائینی با اشاره به پیشینه چندین‌هزارساله تمدن ایران، بر ضرورت معرفی دستاوردهای تاریخی و علمی ایرانیان به نسل جوان تأکید کرد و گفت: نسل جدید باید با ظرفیت‌های تمدنی، علمی و فرهنگی گذشته خود آشنا شود و اجازه ندهد روایت‌های تحریف‌شده، شناخت آنان از هویت و تاریخشان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت کارشناسی بر مراحل تولید مستند «روایت علویان» را ضروری دانست و پیشنهاد کرد گروهی متشکل از نمایندگان صداوسیما، کارشناسان حوزه علمیه و افراد آشنا با موضوع، بر روند تولید و محتوای این مجموعه نظارت کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر لزوم بررسی دقیق مطالب پیش از پخش عمومی، خاطرنشان کرد: از آنجا که این طرح در چنین سطحی تجربه‌ای تازه به شمار می‌رود، باید ضمن توجه به احتمال بروز خطا، از دیدگاه‌ها و نقدهای کارشناسی استقبال کرد تا محصول نهایی از استحکام علمی و محتوایی برخوردار باشد.

وی همچنین گردآوری تصاویر، اسناد و آثار دیداری مرتبط با علمای استان را از جمله اقدامات تکمیلی این طرح برشمرد و افزود: گفت‌وگو با افرادی که از نزدیک با این شخصیت‌ها آشنایی داشته‌اند، می‌تواند به غنای مستند و ثبت خاطرات و اطلاعات ارزشمند تاریخی کمک کند.

آیت الله محمدی لائینی در پایان، اجرای طرح «روایت علویان» را اقدامی مهم در راستای تقویت هویت دینی، ملی و فرهنگی جامعه دانست و با اشاره به جایگاه ویژه مازندران به‌عنوان دیار علویان و خاستگاه نخستین حکومت علوی شیعی در ایران، برای عوامل تولید این مجموعه آرزوی موفقیت کرد.