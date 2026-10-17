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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

زندگی علمای مازندران در قالب طرح «روایت علویان» مستندسازی می‌شود

زندگی علمای مازندران در قالب طرح «روایت علویان» مستندسازی می‌شود

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر پیوند تاریخی و فرهنگی مردم این استان با مکتب اهل‌بیت (ع)، مستندسازی زندگی علمای مازندران در قالب طرح «روایت علویان» را اقدامی اثرگذار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در دیدار مدیرکل و معاونان صداوسیمای مرکز مازندران، با اشاره به تولید مستند «روایت علویان» با محوریت معرفی زندگی و سیره علمای استان، از اجرای این طرح ابراز خرسندی کرد و خواستار تولید اثری فاخر و متناسب با جایگاه تاریخی و مذهبی مازندران شد.

وی با بیان اینکه هویت ملی و دینی مردم ایران، به‌ویژه مازندرانی‌ها، با فرهنگ علوی و مکتب تشیع پیوندی عمیق دارد، اظهار کرد: شناخت این پیشینه و انتقال آن به نسل‌های جدید، ضرورتی مهم در شرایطی است که دشمنان با بهره‌گیری از جنگ شناختی به دنبال تضعیف هویت و گسستن پیوند نسل‌ها با ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود هستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران آگاهی از گذشته و شناخت ریشه‌های تاریخی را عاملی مؤثر در شکل‌گیری خودآگاهی اجتماعی دانست و افزود: هر اندازه شناخت انسان از پیشینه و تبار خود عمیق‌تر باشد، بهتر می‌تواند جایگاه و مسئولیت‌های خود را در قبال این میراث ارزشمند درک کند.

محمدی لائینی با اشاره به پیشینه چندین‌هزارساله تمدن ایران، بر ضرورت معرفی دستاوردهای تاریخی و علمی ایرانیان به نسل جوان تأکید کرد و گفت: نسل جدید باید با ظرفیت‌های تمدنی، علمی و فرهنگی گذشته خود آشنا شود و اجازه ندهد روایت‌های تحریف‌شده، شناخت آنان از هویت و تاریخشان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت کارشناسی بر مراحل تولید مستند «روایت علویان» را ضروری دانست و پیشنهاد کرد گروهی متشکل از نمایندگان صداوسیما، کارشناسان حوزه علمیه و افراد آشنا با موضوع، بر روند تولید و محتوای این مجموعه نظارت کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر لزوم بررسی دقیق مطالب پیش از پخش عمومی، خاطرنشان کرد: از آنجا که این طرح در چنین سطحی تجربه‌ای تازه به شمار می‌رود، باید ضمن توجه به احتمال بروز خطا، از دیدگاه‌ها و نقدهای کارشناسی استقبال کرد تا محصول نهایی از استحکام علمی و محتوایی برخوردار باشد.

وی همچنین گردآوری تصاویر، اسناد و آثار دیداری مرتبط با علمای استان را از جمله اقدامات تکمیلی این طرح برشمرد و افزود: گفت‌وگو با افرادی که از نزدیک با این شخصیت‌ها آشنایی داشته‌اند، می‌تواند به غنای مستند و ثبت خاطرات و اطلاعات ارزشمند تاریخی کمک کند.

آیت الله محمدی لائینی در پایان، اجرای طرح «روایت علویان» را اقدامی مهم در راستای تقویت هویت دینی، ملی و فرهنگی جامعه دانست و با اشاره به جایگاه ویژه مازندران به‌عنوان دیار علویان و خاستگاه نخستین حکومت علوی شیعی در ایران، برای عوامل تولید این مجموعه آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 6980321

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