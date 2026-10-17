به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید ربیعی با اشاره به رویکرد کتابخانه‌های عمومی در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی افزون بر رسالت ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی ظرفیتی پویا برای ارتقای آگاهی اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به همکاری مشترک با مجموعه انتظامی شهرستان افزود: با حضور پرسنل نیروی انتظامی و مشارکت همیاران پلیس در کتابخانه‌های عمومی ویژه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با اهدافی همچون آشنایی اعضا با ماموریت‌های پلیس، رعایت قوانین و مقررات، تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی و بسط فرهنگ ایمنی به اجرا درآمد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی تویسرکان در ادامه به برپایی کارگاه‌های تخصصی پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: تبیین اصول پیشگیری، شیوه‌های صحیح مواجهه با حوادث و حفظ آمادگی در شرایط اضطراری از سرفصل‌های اصلی این کارگاه‌ها بود که با هدف افزایش آمادگی و خود حفاظتی اعضا تدوین شد.

ربیعی حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در محیط کتابخانه‌ها را فرصتی ارزشمند برای آموزش میدانی و انتقال مستقیم مهارت‌ها به مخاطبان دانست و تصریح کرد: حضور مستقیم کارشناسان در فضاهای آموزشی و فرهنگی امکان انتقال ملموس مفاهیم کاربردی به کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها را فراهم می‌آورد و سواد اجتماعی و ایمنی مخاطبان را تقویت می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار هم‌افزایی میان کتابخانه‌های عمومی، فرماندهی انتظامی و سایر نهادهای خدمات رسان بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های هدفمند فرهنگی است و گامی موثر در مسیر تربیت نسلی قانون‌مدار، آگاه و مسئولیت‌پذیر به شمار می‌رود.