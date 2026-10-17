به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه استاد شهریاری مهدی‌شهر، آموزش و پرورش را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دانست و بر ضرورت توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های نوسازی مدارس استان اظهار کرد: در ابتدای فعالیت، ۷۸ مدرسه نیازمند تخریب، بازسازی و نوسازی بود که با همکاری دستگاه‌ها روند مرمت آن ها شتاب گرفت.

استاندار سمنان با بیان اینکه ۱۸ پروژه آموزشی طی سال گذشته تکمیل و تحویل شده است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۲۳ پروژه دیگر به بهره‌برداری رسیده و شمار پروژه‌های تحویل‌شده طی این دو سال به ۴۱ مورد رسیده است.

کولیوند با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل طرح‌های باقی‌مانده تصریح کرد: هدف‌گذاری استان، تحویل پروژه‌های باقیمانده حوزه نوسازی مدارس تا پایان سال جاری است؛ هرچند برخی طرح‌ها به دلیل مشکلات پیمانکاری یا نواقص اجرایی ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشند.

وی همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان در ۱۸۵ مدرسه استان خبر داد و بیان کرد: در قالب این طرح، اقداماتی از جمله بهسازی و شاداب سازی فضاهای آموزشی، آماده‌سازی کلاس‌ها و بهبود وضعیت سرویس‌های بهداشتی و امکانات گرمایشی و سرمایشی انجام شده است.

استاندار سمنان با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه نوسازی مدارس و عدالت آموزشی اظهار کرد: اعتبارات این بخش از حدود ۳۳۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۶۳۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت که رشد حدود ۸۷ درصدی را نشان می‌دهد.

کولیوند افزود: برای سال ۱۴۰۵ نیز افزایش اعتبارات این حوزه به حدود ۷۳۰ میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است تا روند توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی ادامه یابد.