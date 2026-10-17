فرمانده سپاه لرستان: تکمیل سدهای استان نیازمند اعتبار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری صبح امروز شنبه در آیین افتتاح وبیناری ۱۱۷ پروژه آبرسانی به روستاهای لرستان با حضور وزیر نیرو، اظهار کرد: با نگاه ویژه استاندار لرستان به حوزه آبرسانی روستایی و تلاش قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و شرکت آب و فاضلاب استان، لرستان در زمینه آبرسانی به روستاها رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی افزود: با وجود مشکلات اعتباری در شرایط جنگی، اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی در لرستان ادامه یافته و خدمت به مردم در هیچ شرایطی متوقف نشده است.

بهره‌مندی ۱۱۷ روستا از آب پایدار در سال جاری

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با قدردانی از همکاری وزارت نیرو در اجرای پروژه‌های آبرسانی، گفت: سال گذشته ۲۰۰ روستا در استان آبرسانی شد و امسال نیز با وجود شرایط جنگی، ۱۱۷ روستا از آب پایدار بهره‌مند شدند.

باقری با اشاره به همکاری دستگاه‌های مرتبط در اجرای این طرح‌ها، تحقق رویکرد خدمت‌رسانی دولت و مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های عمرانی را از نتایج این اقدامات دانست.

کمبود سدهای تکمیل‌شده، چالش توسعه کشاورزی آبی لرستان

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی و بارش‌های استان اظهار کرد: منابع آبی لرستان و سرریز آن، سدهای مهمی همچون کرخه، دز و سیمره را در کشور پشتیبانی می‌کند؛ با این حال، به دلیل ساخته‌نشدن و تکمیل‌نشدن سدهای موردنیاز استان، سطح کشاورزی آبی لرستان به نصف میانگین کشوری رسیده است.

فرمانده سپاه لرستان با بیان اینکه روند ساخت سدهای استان از زمان ورود مهندس شاهرخی شتاب گرفته است، افزود: با وجود تلاش‌های استاندار برای تأمین منابع مالی این پروژه‌ها از طریق روش‌هایی مانند خرید اوراق، اعتبارات موجود برای تکمیل سدها کافی نیست و تأمین منابع مالی ملی ضرورت دارد.

درخواست اعتبار ویژه وزارت نیرو برای تکمیل سدها

باقری تصریح کرد: تکمیل سدهای لرستان نیازمند نگاه ملی و اختصاص اعتبارات ویژه از سوی وزارت نیرو است؛ چراکه منابع مالی استان به‌تنهایی پاسخگوی هزینه‌های اجرای این طرح‌ها نیست.

وی با تأکید بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های سدسازی در توسعه منابع آب و کشاورزی استان، خواستار توجه ویژه وزارت نیرو به تأمین اعتبار و پیشبرد پروژه‌های سدسازی لرستان شد.