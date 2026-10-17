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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

افزایش ۱۵۴ درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی در استان بوشهر

افزایش ۱۵۴ درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی در استان بوشهر

بوشهر- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از افزایش ۱۵۴ درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح شنبه در جمع خبرنگاران از صدور ۸۸ فقره جواز تاسیس صنعتی طی شش ماهه نخست سال با پیش بینی سرمایه گذاری ۷۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال و اشتغال هزار و ۴۴۰ نفر خبر داد.

وی با اشاره به روند رو به رشد صدور این مجوزها افزود: میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در جوازهای تأسیس صادره در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵۴ درصدی را تجربه کرده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تصریح کرد: همچنین از نظر پیش‌بینی اشتغال، شاهد رشد ۲۷ درصدی و از نظر تعداد جوازهای صادره، شاهد رشد ۱۳ درصدی بوده‌ایم.

کشاورز در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های موجود استان برای جذب سرمایه‌گذاری صنعتی خاطرنشان کرد: وجود ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی و ۳ منطقه ویژه اقتصادی در سطح استان، از جمله ظرفیت‌های مهم بوشهر برای ایجاد و توسعه طرح‌های صنعتی در زمینه‌های مختلف به شمار می‌رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در پایان، برگزاری جلسات مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را از دیگر اقدامات مؤثر این اداره کل برشمرد و تصریح کرد: این جلسات به‌صورت اختصاصی برای هر یک از بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌شود تا مشکلات زیرساختی و سایر موانع پیش روی فعالان صنعتی به‌سرعت رفع شود.

کد مطلب 6980331

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