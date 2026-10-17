تعریض محور نافچ ـ ارجنک با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امیدی اظهار کرد: عملیات اجرایی تعریض محور نافچ ـ ارجنک در شهرستان شهرکرد با هدف ارتقای ایمنی تردد و بهبود شرایط عبور و مرور کاربران جاده‌ای آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه به طول ۷ کیلومتر و با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود و در راستای بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران راه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره ابنیه و نگهداری راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به اهمیت توسعه و نگهداری راه‌های استان، تأکید کرد: اجرای طرح‌های تعریض و بهسازی محورها با هدف افزایش ایمنی، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی دنبال می‌شود.