به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مریم یوسفی، اظهارکرد: در راستای تبیین خدمت مقدس سربازی و ارتقاء سطح آگاهی مشمولان و خانواده های آنان از قوانین و مقررات خدمت سربازی ،سازمان وظیفه عمومی در سراسر کشور با اعزام مربیان آموزشی به دبیرستان ها ی دوره دوم متوسطه پسرانه و یا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به طور مستمر در جهت ارتقاء سطح آگاهی مشمولان حضورفعال و چشمگیری دارد.

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجاگفت: مسئولین دانشگاه ها و دبیرستان های پسرانه می توانند به منظور آشنایی دانش آموزان و دانشجویان از قوانین و مقررات سربازی ، از ظرفیت تعامل با وظیفه عمومی استان ها جهت برگزاری کارگاه های آموزشی بهره مند شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد : مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق سامانه تلفن گویای سازمان به شماره 096480 ،پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانل سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا،شاد) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.