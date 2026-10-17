به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، همزمان با آغاز آئین افتتاح هشتمین نمایشگاه کار ایران، تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی با معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور محمد علی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، سیدمهدی ابطحی معاون پژوهشی وزارت عتف، امیر یونسیان رئیس شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و جمعی از معاونان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی در محل غرفه این دانشگاه منعقد شد.

علی‌اکبری مهمترین رویکرد تفاهم نامه منعقد شده با معاونت پژوهشی وزارت عتف را همکاری راهبردی و جامع میان دانشگاه و شبکه انجمن‌های علمی در زمینه تقویت نظام ارائه خدمات آموزش‌های کاربردی، تربیت نیروی انسانی ماهر برای بخش‌های علم‌ و فناوری و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی دانست.

علی اکبری افزود: نیازسنجی‌های مستمر، مشارکت در تدوین استانداردها و سرفصل‌های آموزشی، تولید محتوای چندرسانه‌ای، برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی، صدور گواهینامه‌های معتبر مشترک، در کنار اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی، فصل نوینی برای همکاری دانشگاه با جامعه نخبگانی عضو شبکه انجمن های علمی معاونت پژوهشی وزات عتف خواهد بود.

ابطحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن ابراز خرسندی از رویکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی در برپایی غرفه اختصاصی در هشتمین نمایشگاه کار ایران و ارائه بخشی از توانمندی های این دانشگاه به عموم علاقمندان و جامعه اظهار داشت: ساختار منحصر به فرد این دانشگاه و برخورداری از دفاتر تخصصی همچون مطالعات بازار کار و برنامه‌ریزی اشتغال، صلاحیت حرفه‌ای و آموزش‌های کوتاه مدت علمی کاربردی، پیام مشخصی برای کمک به حل بخشی از مشکلات کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه، صنعت دارد.

وی افزود: تعامل مناسب دانشگاه جامع علمی کاربردی با بازار کار و متولیان شغلی، می تواند از طریق شبکه انجمن های علمی کشور نیز، بیش از پیش تقویت شده و منافع خوبی برای طرفین و البته کشور در پی داشته باشد. در پایان این تفاهم‌نامه به امضای علی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و ابطحی معاون پژوهشی وزارت عتف رسید.