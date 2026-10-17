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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

تداوم شرجی هوا در خوزستان؛ رطوبت هوا در آبادان به ۹۵ درصد رسید

تداوم شرجی هوا در خوزستان؛ رطوبت هوا در آبادان به ۹۵ درصد رسید

اهواز - اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان از تداوم پدیده شرجی در استان و ثبت رطوبت ۹۵ درصدی در آبادان طی شبانه‌روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های پیش‌یابی و داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد به رغم استقرار فصل پاییز، جریانات مرطوب جنوبی همچنان در خوزستان فعال هستند و بیشترین میزان رطوبت در آبادان با ۹۵ درصد به ثبت رسید.

پس از آبادان، شهرهای شوش با ۸۶ درصد، بندر ماهشهر با ۸۲ درصد، هندیجان با ۸۱ درصد و شادگان با ۸۰ درصد بالاترین رطوبت نسبی را تجربه کردند.

همچنین صفی‌آباد دزفول ۷۷ درصد، گتوند ۷۵ درصد، ایذه ۷۲ درصد، ایستگاه کشاورزی اهواز ۷۱ درصد و هویزه ۶۸ درصد رطوبت نسبی را پشت سر گذاشتند.

اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان با بیان اینکه میانگین رطوبت سطحی ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۶۲.۳ درصد بوده است، اعلام کرد: میزان رطوبت در ایستگاه فرودگاه اهواز و بهبهان ۵۹ درصد، شوشتر ۵۸ درصد و کمترین میزان ثبت‌شده نیز در ایستگاه حسینیه با ۳۵ درصد گزارش شده است.

کد مطلب 6980349

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