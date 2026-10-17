به گزارش خبرنگار مهر، همایون مرادنژادی ظهر شنبه نشست ستاد اندیشه‌ورز استان با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، با اشاره به مسئولیت دانشگاه‌ها در توسعه مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: مأموریت دانشگاه ایلام تنها به آموزش و پژوهش محدود نمی‌شود، بلکه این دانشگاه باید در حوزه‌های فناوری، فرهنگ و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان نیز نقش پشتیبان و راهبر داشته باشد.

وی افزود: شرایط دانشگاه‌های مناطق برخوردار با دانشگاه‌های استان‌هایی مانند ایلام یکسان نیست، اما این تفاوت‌ها در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع به اندازه کافی لحاظ نمی‌شود.

مرادنژادی ادامه داد: در استان‌های برخوردار، مراکز پژوهشی و نهادهای توانمند دیگری نیز برای پشتیبانی از توسعه وجود دارند، اما در ایلام دانشگاه مادر استان باید بخش قابل‌توجهی از این مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرد. بنابراین، ایفای این نقش به حمایت متناسب با مأموریت‌ها و نیازهای دانشگاه نیاز دارد.

وی با اشاره به شیوه توزیع اعتبارات علمی و فناوری بیان کرد: هنگامی که اعتبارات بر اساس تعداد دانشگاه‌ها یا شاخص‌های عملکردی توزیع می‌شوند، دانشگاه‌های مناطق کم‌برخوردار به دلیل ضعف زیرساخت‌های موجود، با محدودیت بیشتری برای جذب منابع مواجه می‌شوند و این مسئله می‌تواند فاصله علمی میان استان‌ها را افزایش دهد.

رئیس دانشگاه ایلام خواستار پیش‌بینی اعتبارات ویژه برای استان‌های کم‌برخوردار از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شد و تأکید کرد: حمایت هدفمند از این دانشگاه‌ها، زمینه تقویت زیرساخت‌های علمی و فراهم‌شدن فرصت‌های برابرتر برای توسعه فناوری را ایجاد می‌کند.

وی افزود: یاوران علمی و کارکنان دانشگاه نیز در کنار اعضای هیئت علمی در پیشبرد فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نقش دارند و ضروری است موضوع فوق‌العاده ویژه و وضعیت رفاهی این گروه نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه ایلام همچنین بر ضرورت حمایت ویژه از نخبگان و دانشجویان دوره دکتری تأکید کرد و گفت: فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل و فعالیت علمی نخبگان، هم به پیشرفت علمی کشور کمک می‌کند و هم در حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از مهاجرت استعدادها مؤثر است.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و محدودیت زیرساخت‌های فناوری دانشگاه اظهار کرد: دستیابی به اهداف علمی کشور و ارتقای جایگاه علمی آن در منطقه، مستلزم توجه جدی به امکانات پژوهشی دانشگاه‌هاست.

مرادنژادی تصریح کرد: بدون تأمین تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی، تحقق اهداف توسعه علمی با دشواری مواجه خواهد شد و لازم است در این زمینه حمایت‌های ملی متناسب با نیاز دانشگاه‌ها افزایش یابد.

رئیس دانشگاه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و همجواری آن با کشور عراق گفت: برخورداری از حدود ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک، ظرفیت مهمی برای توسعه تعاملات علمی، فرهنگی و فناوری میان ایلام و عراق فراهم کرده است.