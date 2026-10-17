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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

زندیه‌وکیلی: فداکاری پرستاران با بهبود معیشت و شرایط کاری همراه شود

زندیه‌وکیلی: فداکاری پرستاران با بهبود معیشت و شرایط کاری همراه شود

اراک- استاندار مرکزی با تأکید بر نقش راهبردی پرستاران در نظام سلامت گفت: فداکاری و تعهد شبانه‌روزی این قشر باید با بهبود وضعیت معیشتی، ارتقای رفاه و فراهم‌سازی شرایط کاری مناسب همراه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر شنبه به مناسبت روز پرستار با حضور در بیمارستان امیرکبیر اراک اظهار کرد: جایگاه پرستاران در نظام سلامت کشور بی‌بدیل و راهبردی است و حفظ انگیزه، ارتقای سطح رفاه و بهبود وضعیت معیشتی این قشر تلاشگر، از اولویت‌های بنیادین مدیریت ارشد استان مرکزی به شمار می‌رود.

وی افزود: پرستاران در خط مقدم ارائه خدمات سلامت قرار دارند و بخش مهمی از کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی بیماران، به تلاش، تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان وابسته است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: از این‌رو توجه به مطالبات و نیازهای این جامعه تخصصی، ضرورتی اساسی در مسیر تقویت نظام سلامت محسوب می‌شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: ضرورت توجه همزمان به توسعه زیرساخت‌های درمانی و حمایت از نیروی انسانی، مورد تاکید است.

وی تاکید کرد: ارتقای شاخص‌های سلامت و گسترش ظرفیت‌های درمانی استان، تنها در سایه تعهد و فداکاری شبانه‌روزی کادر درمان، به‌ویژه پرستاران، امکان‌پذیر است و بهبود امکانات و شرایط خدمت‌رسانی باید متناسب با نیازهای مراکز درمانی دنبال شود.

استاندار مرکزی افزود: مجموعه مدیریتی استان مرکزی تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود، زمینه بهبود شرایط کاری کادر درمان و تقویت تجهیزات بیمارستانی را فراهم کند.

وی بیان کرد: حمایت از نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت حرفه‌ای آنان، در ارتقای کیفیت خدمات سلامت نقش مؤثری دارد.

زندیه وکیلی با گرامیداشت روز پرستار، خدمات این قشر را بخشی ارزشمند از تلاش جمعی برای حفظ سلامت مردم دانست و گفت: توجه مستمر به جایگاه حرفه‌ای، رفاه و نیازهای جامعه پرستاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

کد مطلب 6980358

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