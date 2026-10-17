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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

۲۳ طرح نهضت عدالت آموزشی در استان سمنان به بهره‌برداری رسید

۲۳ طرح نهضت عدالت آموزشی در استان سمنان به بهره‌برداری رسید

سمنان-‌ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از افتتاح ۲۳ طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان خبر داد و گفت: آموزشگاه دخترانه استاد عباس شهریاری مهدیشهر از جمله آن‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر شنبه در مراسم طرح های افتتاحی آموزشی در مهدیشهر از بهره‌برداری ۲۳ طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح‌ها در آیینی با ارتباط بر خط با رئیس‌جمهور افتتاح شدند.

وی با اشاره به افتتاح همزمان طرح‌های آموزشی و پرورشی در کشور افزود: در این آیین ضمن افتتاح طرح های آموزشی و پرورشی، عملیات شاداب سازی کلاس های درس و ایجاد فضای ورزشی در استان به بهره‌برداری رسیدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه آموزشگاه استاد عباس شهریاری در مهدی‌شهر یکی از طرح‌های افتتاحی استان است، اظهار کرد: این مدرسه دخترانه در سه طبقه و با زیربنای سه هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است.

شریفی با اشاره به مشارکت خیر مدرسه‌ساز و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان در ساخت این آموزشگاه تصریح کرد: برای اجرای این طرح، ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مشارکت این دو بخش تأمین شده است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان دوره متوسطه در این آموزشگاه از فضاهای آموزشی، ورزشی، کارگاهی و آزمایشگاهی بهره‌مند می‌شوند؛ امکاناتی که زمینه دسترسی دانش‌آموزان به محیط آموزشی مجهزتر را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6980362

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