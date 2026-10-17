به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر شنبه در مراسم طرح های افتتاحی آموزشی در مهدیشهر از بهره‌برداری ۲۳ طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح‌ها در آیینی با ارتباط بر خط با رئیس‌جمهور افتتاح شدند.

وی با اشاره به افتتاح همزمان طرح‌های آموزشی و پرورشی در کشور افزود: در این آیین ضمن افتتاح طرح های آموزشی و پرورشی، عملیات شاداب سازی کلاس های درس و ایجاد فضای ورزشی در استان به بهره‌برداری رسیدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه آموزشگاه استاد عباس شهریاری در مهدی‌شهر یکی از طرح‌های افتتاحی استان است، اظهار کرد: این مدرسه دخترانه در سه طبقه و با زیربنای سه هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است.

شریفی با اشاره به مشارکت خیر مدرسه‌ساز و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان در ساخت این آموزشگاه تصریح کرد: برای اجرای این طرح، ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مشارکت این دو بخش تأمین شده است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان دوره متوسطه در این آموزشگاه از فضاهای آموزشی، ورزشی، کارگاهی و آزمایشگاهی بهره‌مند می‌شوند؛ امکاناتی که زمینه دسترسی دانش‌آموزان به محیط آموزشی مجهزتر را فراهم می‌کند.