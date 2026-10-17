به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جمالیان در پیش از ظهر شنبه به مناسبت روز پرستار با حضور در بیمارستان امیرکبیر اراک اظهار کرد: ارتقای وضعیت معیشتی پرستاران و پاسخگویی به مطالبات این قشر از موضوعات مهم حوزه سلامت است که طی سال‌های اخیر با پیگیری‌های مختلف در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته است.

وی افزود: طی دو سال گذشته اقداماتی در راستای بهبود شرایط کاری و مالی پرستاران انجام شده که افزایش محسوس مبالغ اضافه‌کاری کادر درمان و اصلاح ضرایب و کدهای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از جمله این اقدامات است.

جمالیان تصریح کرد: اصلاح تعرفه‌ها نیز از ابتدای سال جاری بر میزان کارانه دریافتی پرستاران تأثیر گذاشته و شرایط پرداختی این گروه را تا حدودی بهبود بخشیده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جذب نیروهای جدید برای جبران کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها نیز از دیگر اقداماتی بوده که با هدف کاهش فشار کاری و تعدیل بار سنگین شیفت‌های پرستاری دنبال شده است.

وی با اشاره به تأثیر اقدامات حمایتی بر ماندگاری نیروهای متخصص حوزه پرستاری تصریح کرد: مجموعه این تصمیمات موجب کاهش شیب مهاجرت پرستاران به خارج از کشور شده است، با این حال، روند ترک خدمت و تغییر محل فعالیت نیروهای درمانی همچنان ادامه دارد و برای رفع ریشه‌ای این مسئله باید حمایت‌های مؤثرتری در حوزه معیشت و شرایط شغلی صورت گیرد.

جمالیان تاکید کرد: افزایش دریافتی‌ها به‌تنهایی نتوانسته رضایت اقتصادی پرستاران را تأمین کند و تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی موجب شده است آثار مثبت افزایش اضافه‌کاری و اصلاح تعرفه‌ها به شکل ملموسی در معیشت این قشر نمایان نشود و مطالبات اقتصادی آنان همچنان پابرجا بماند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص حرفه پرستاری افزود: پرستاران شغلی پرفشار و طاقت‌فرسا دارند و در زمان بروز بحران‌های عمومی نیز باید به‌صورت مستقیم در مراکز درمانی حضور داشته باشند؛ در حالی که امکان دورکاری برای این گروه وجود ندارد.

وی گفت: از این رو، حضور مستمر آنان در شرایط بحرانی باید با پیش‌بینی مزایا و فوق‌العاده‌های شغلی متناسب همراه باشد.

جمالیان با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای ساماندهی مسائل حقوقی و حرفه‌ای پرستاران بیان کرد: طرح جامع خدمات پرستاری پس از یک سال کار کارشناسی مشترک با سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت تدوین شده و قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود.

وی ادامه داد: این طرح با هدف ایجاد چارچوب قانونی منسجم برای حرفه پرستاری تهیه شده و موضوعاتی همچون تعریف قانونی پرستار، تفکیک سطوح عمومی و تخصصی، تعیین ضوابط صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای و ساماندهی خدمات پرستاری در منزل را در بر می‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب نهایی این طرح در مجلس دوازدهم می‌تواند زمینه رفع بخشی از خلأهای قانونی این حوزه و ایجاد سازوکارهای پایدار برای تأمین منابع درآمدی پرستاران را فراهم کند.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری مطالبات کادر درمان را ادامه می‌دهند و تقویت جایگاه حرفه‌ای پرستاران، بهبود شرایط معیشتی و ایجاد بستر مناسب برای ماندگاری نیروهای متخصص، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت به شمار می‌رود.