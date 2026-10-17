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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

جمالیان: طرح جامع خدمات پرستاری هفته آینده در مجلس اعلام وصول می‌شود

جمالیان: طرح جامع خدمات پرستاری هفته آینده در مجلس اعلام وصول می‌شود

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح جامع خدمات پرستاری در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جمالیان در پیش از ظهر شنبه به مناسبت روز پرستار با حضور در بیمارستان امیرکبیر اراک اظهار کرد: ارتقای وضعیت معیشتی پرستاران و پاسخگویی به مطالبات این قشر از موضوعات مهم حوزه سلامت است که طی سال‌های اخیر با پیگیری‌های مختلف در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته است.

وی افزود: طی دو سال گذشته اقداماتی در راستای بهبود شرایط کاری و مالی پرستاران انجام شده که افزایش محسوس مبالغ اضافه‌کاری کادر درمان و اصلاح ضرایب و کدهای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از جمله این اقدامات است.

جمالیان تصریح کرد: اصلاح تعرفه‌ها نیز از ابتدای سال جاری بر میزان کارانه دریافتی پرستاران تأثیر گذاشته و شرایط پرداختی این گروه را تا حدودی بهبود بخشیده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جذب نیروهای جدید برای جبران کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها نیز از دیگر اقداماتی بوده که با هدف کاهش فشار کاری و تعدیل بار سنگین شیفت‌های پرستاری دنبال شده است.

وی با اشاره به تأثیر اقدامات حمایتی بر ماندگاری نیروهای متخصص حوزه پرستاری تصریح کرد: مجموعه این تصمیمات موجب کاهش شیب مهاجرت پرستاران به خارج از کشور شده است، با این حال، روند ترک خدمت و تغییر محل فعالیت نیروهای درمانی همچنان ادامه دارد و برای رفع ریشه‌ای این مسئله باید حمایت‌های مؤثرتری در حوزه معیشت و شرایط شغلی صورت گیرد.

جمالیان تاکید کرد: افزایش دریافتی‌ها به‌تنهایی نتوانسته رضایت اقتصادی پرستاران را تأمین کند و تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی موجب شده است آثار مثبت افزایش اضافه‌کاری و اصلاح تعرفه‌ها به شکل ملموسی در معیشت این قشر نمایان نشود و مطالبات اقتصادی آنان همچنان پابرجا بماند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص حرفه پرستاری افزود: پرستاران شغلی پرفشار و طاقت‌فرسا دارند و در زمان بروز بحران‌های عمومی نیز باید به‌صورت مستقیم در مراکز درمانی حضور داشته باشند؛ در حالی که امکان دورکاری برای این گروه وجود ندارد.

وی گفت: از این رو، حضور مستمر آنان در شرایط بحرانی باید با پیش‌بینی مزایا و فوق‌العاده‌های شغلی متناسب همراه باشد.

جمالیان با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای ساماندهی مسائل حقوقی و حرفه‌ای پرستاران بیان کرد: طرح جامع خدمات پرستاری پس از یک سال کار کارشناسی مشترک با سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت تدوین شده و قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود.

وی ادامه داد: این طرح با هدف ایجاد چارچوب قانونی منسجم برای حرفه پرستاری تهیه شده و موضوعاتی همچون تعریف قانونی پرستار، تفکیک سطوح عمومی و تخصصی، تعیین ضوابط صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای و ساماندهی خدمات پرستاری در منزل را در بر می‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب نهایی این طرح در مجلس دوازدهم می‌تواند زمینه رفع بخشی از خلأهای قانونی این حوزه و ایجاد سازوکارهای پایدار برای تأمین منابع درآمدی پرستاران را فراهم کند.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری مطالبات کادر درمان را ادامه می‌دهند و تقویت جایگاه حرفه‌ای پرستاران، بهبود شرایط معیشتی و ایجاد بستر مناسب برای ماندگاری نیروهای متخصص، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت به شمار می‌رود.

کد مطلب 6980364

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