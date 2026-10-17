به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده صبح امروز شنبه در حاشیه بازدید از رودخانه خرم‌آباد اظهار کرد: در پی جلسات برگزارشده و بازدید دو هفته قبل با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط، شهرداری، شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل مدیریت بحران، بر ضرورت لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه در محدوده پل انقلاب تا پل حاجی تأکید شده بود.

باقی ماندن خاک‌ریزها در بستر رودخانه

وی افزود: در بازدید امروز مشخص شد بخشی از اقدامات اجرایی پروژه آغاز شده است، اما خاک‌ریزهای ناشی از عملیات عمرانی همچنان در بستر رودخانه باقی مانده و رمپ‌های احداث‌شده برای دسترسی به بستر رودخانه نیز برخلاف تأکیدات قبلی اصلاح نشده‌اند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به احتمال بارندگی در هفته‌های پیش‌رو تصریح کرد: باقی ماندن نخاله‌ها و خاک‌ریزها در بستر رودخانه و اصلاح‌نشدن رمپ‌های دسترسی می‌تواند جریان آب را با مشکل مواجه کند و زمینه‌ساز آب‌گرفتگی معابر اطراف و بروز خسارت شود.

ضرورت پاکسازی فوری و اصلاح رمپ‌های دسترسی

کرم‌زاده تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با قید فوریت، پاکسازی و جمع‌آوری نخاله‌ها از بستر رودخانه و اصلاح رمپ‌های دسترسی را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: هم‌زمان با اجرای این اقدامات، عملیات اجرایی پل‌ها نیز باید با رعایت الزامات ایمنی و تمهیدات فنی ادامه یابد تا اجرای پروژه‌های عمرانی موجب ایجاد مخاطرات احتمالی در بستر رودخانه نشود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی نباید موجب غفلت از ایمن‌سازی بستر رودخانه و پیشگیری از خطرات ناشی از بارندگی شود و لازم است اقدامات مورد تأکید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.