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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

لایروبی فوری رودخانه خرم‌آباد در محدوده پل انقلاب تا پل حاجی ضروری است

لایروبی فوری رودخانه خرم‌آباد در محدوده پل انقلاب تا پل حاجی ضروری است

خرم‌آباد- سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با هشدار نسبت به احتمال بارندگی در هفته‌های آینده، بر ضرورت پاکسازی فوری بستر رودخانه خرم‌آباد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده صبح امروز شنبه در حاشیه بازدید از رودخانه خرم‌آباد اظهار کرد: در پی جلسات برگزارشده و بازدید دو هفته قبل با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط، شهرداری، شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل مدیریت بحران، بر ضرورت لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه در محدوده پل انقلاب تا پل حاجی تأکید شده بود.

باقی ماندن خاک‌ریزها در بستر رودخانه

وی افزود: در بازدید امروز مشخص شد بخشی از اقدامات اجرایی پروژه آغاز شده است، اما خاک‌ریزهای ناشی از عملیات عمرانی همچنان در بستر رودخانه باقی مانده و رمپ‌های احداث‌شده برای دسترسی به بستر رودخانه نیز برخلاف تأکیدات قبلی اصلاح نشده‌اند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به احتمال بارندگی در هفته‌های پیش‌رو تصریح کرد: باقی ماندن نخاله‌ها و خاک‌ریزها در بستر رودخانه و اصلاح‌نشدن رمپ‌های دسترسی می‌تواند جریان آب را با مشکل مواجه کند و زمینه‌ساز آب‌گرفتگی معابر اطراف و بروز خسارت شود.

ضرورت پاکسازی فوری و اصلاح رمپ‌های دسترسی

کرم‌زاده تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با قید فوریت، پاکسازی و جمع‌آوری نخاله‌ها از بستر رودخانه و اصلاح رمپ‌های دسترسی را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: هم‌زمان با اجرای این اقدامات، عملیات اجرایی پل‌ها نیز باید با رعایت الزامات ایمنی و تمهیدات فنی ادامه یابد تا اجرای پروژه‌های عمرانی موجب ایجاد مخاطرات احتمالی در بستر رودخانه نشود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی نباید موجب غفلت از ایمن‌سازی بستر رودخانه و پیشگیری از خطرات ناشی از بارندگی شود و لازم است اقدامات مورد تأکید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

کد مطلب 6980367

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