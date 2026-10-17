جلسه علنی شورای شهر مشهد و جنجال بر سر حقوق ۵۵ میلیونی شهردار

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دبیریان صبح شنبه در جلسه علنی شورای شهر مشهد با اشاره به پرداخت مزایای ویژه به معاونان شهرداری با دستور شهردار اظهار کرد: باید انصاف رعایت شده و این افزایش پرداختی به سایر نیروها از جمله پاکبانان نیز تعلق گیرد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد افزود: طبق مکاتبات اداری ثبت شده در شهرداری مشهد در چارچوب اختیارات؛ شهردار علاوه بر حقوق و مزایای مندرج در حقوق معاونان، دستور پرداخت معادل یک حکم حقوقی به عنوان مزایای انگیزشی برای معاونان صادر کرده است.

وی عنوان کرد: طبق گفته شهردار مشهد بسیاری از کارکنان از جمله پاکبان ها نیز در خواست اضافه حقوق دارند، پرداخت این اضافه حقوق به معاونان که مانند همه وظائف قانونی خود را انجام می دهند با وجود درخواست اضافه حقوق توسط دیگر کارکنان، بی انصافی است.

دبیریان افزود: شهردار مشهد به تازگی در جمع خبرنگاران، ضمن رد دستور برای افزایش حقوق معاونان شهرداری اعلام کرد که ۵۵۰ میلیون ریال حقوق می گیرد. اما شهردار مشهد با توجه به سابقه‌ای که در امور اجرایی دارد می دانند که مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال قید شده در حکم کارگزینی او به منزله میزان حقوق دریافتی‌اش نیست.

در ادامه رئیس شورای شهر مشهد نیز در سخنانی با اشاره به روز تربیت بدنی اظهار کرد: شورای ششم در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم ورزشی به صورت تخصصی و عمومی اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

مهدی ناصحی افزود: احداث ۲۹ زمین چمن، ۱۵ زمین ورزشی آسفالت، ۹ مجموعه ورزشی سرپوشیده و نیز ۹ زمین و امکانات ورزشی ویژه بانوان از جمله اقدامات شاخص شورای اسلامی شهر مشهد در دوره ششم بوده است.

وی همچنین به راه اندازی پنجاه و هفتمین ایستگاه آتش نشانی شهر مشهد اشاره و بیان کرد: برخی ایستگاه‌های آتش نشانی این شهر در حوادث دیماه مورد تعرض و اغتشاش قرار گرفت؛ با توجه به اینکه جان مردم اولویت ماست همکاران به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای بازسازی ایستگاه‌های آتش‌نشانی سوخته و تخریب شده هستند.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهار کرد: شهر بیش از آسفالت و بتن به زیست بوم خانواده نیاز دارد؛ ای کاش به موضوع فرهنگی و نیز جمعیت به عنوان مصرف کنندگان اصلی خدمات شهری توجه بیشتری شود.

فاطمه سلیمی افزود: شورای شهر مشهد برای توجه به مقوله فرزند آوری، ارائه خدمات به مادران را مد نظر قرار داده که در حوزه خدمات آموزشی و زیرساختی در فرهنگسراها؛ کاهش هزینه های دوره‌های مهارتی و اعمال تخفیف‌های ۵۰ درصدی برای مادران دارای سه فرزند را اجرایی کرده است.

وی گفت: تسهیلاتی نیز در حوزه حمل و نقل عمومی از جمله مترو و ناوگان تندرو اتوبوس شهری توسط شورا در نظر گرفته شده چنانکه مادران دارای سه فرزند می توانند برای استفاده تخفیف دار از این خدمات به فرهنگسراها مراجعه کنند.

وی افزود: طبق آمار تا الان ۴۰۰ نفر برای استفاده از این خدمات اقدام کرده اند که امید است این رقم به تعداد واقعی نزدیک شود.