صرف سالانه 100 میلیارد تومان برای جمع آوری زباله های پایتخت

مصطفی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطر نشان کرد: هزینه هنگفت جمع آوری زباله در شهر تهران در حالی صرف می شود که با اصلاح فرهنگ مصرف، رعایت حقوق شهروندی و همکاری با شهرداری می توان در صرف این هزینه، صرفه جویی قابل توجهی را انجام داد.

وی با اشاره به هزینه 100میلیارد تومانی جمع آوری زباله در شهر تهران ، تصریح کرد: دلیل عمده هزینه بالای جمع آوری زباله در تهران به دفعات مکرر جمع آوری زباله ارتباط دارد که در مواقعی به 4 تا 5 مرتبه در روز نیز می رسد.

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران خواستار همکاری بیشتر شهروندان با شهرداری در این خصوص شد و افزود: با کاهش هزینه هنگفت جمع آوری زباله در شهر تهران که در نهایت شهروندان آن را می پردازند می توان این سرمایه را جهت آبادانی، توسعه و ایجاد زیر ساخت های شهر صرف کرد.

به گفته سلیمی دفعات جمع آوری زباله در اکثر کشورهای توسعه یافته 1 تا 2 بار در هفته است و شهروندانی که در ساعات مقرر نسبت به قرار دادن زباله های خود در مخازن اقدام نکنند با جریمه های سنگین مالی و قضایی روبرو می شوند.

این مقام مسئول در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران همچنین تاکید کرد: فرهنگ سازی در جهت تولید کمتر زباله و رعایت حقوق شهروندی، اصلاح الگوی مصرف محصولات زباله ساز و اصلاح شیوه بسته بندی تولیدات غذایی و ... می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش هزینه های جمع آوری زباله در تهران داشته باشد.