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۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

صرف سالانه 100 میلیارد تومان برای جمع آوری زباله های پایتخت

صرف سالانه 100 میلیارد تومان برای جمع آوری زباله های پایتخت

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران از صرف حدود 100 میلیارد تومان در سال جهت جمع آوری زباله در شهر تهران خبر داد.

مصطفی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطر نشان کرد: هزینه هنگفت جمع آوری زباله در شهر تهران در حالی صرف می شود که با اصلاح فرهنگ مصرف، رعایت حقوق شهروندی و همکاری با شهرداری می توان در صرف این هزینه، صرفه جویی قابل توجهی را انجام داد.

وی با اشاره به هزینه 100میلیارد تومانی جمع آوری زباله در شهر تهران ، تصریح کرد: دلیل عمده هزینه بالای جمع آوری زباله در تهران به دفعات مکرر جمع آوری زباله ارتباط دارد که در مواقعی به 4 تا 5 مرتبه در روز نیز می رسد.

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران خواستار همکاری بیشتر شهروندان با شهرداری در این خصوص شد و افزود: با کاهش هزینه هنگفت جمع آوری زباله در شهر تهران که در نهایت شهروندان آن را می پردازند می توان این سرمایه را جهت آبادانی، توسعه و ایجاد زیر ساخت های شهر صرف کرد.

به گفته سلیمی دفعات جمع آوری زباله در اکثر کشورهای توسعه یافته 1 تا 2 بار در هفته است و شهروندانی که در ساعات مقرر نسبت به قرار دادن زباله های خود در مخازن اقدام نکنند با جریمه های سنگین مالی و قضایی روبرو می شوند.

این مقام مسئول در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران همچنین تاکید کرد: فرهنگ سازی در جهت تولید کمتر زباله و رعایت حقوق شهروندی، اصلاح الگوی مصرف محصولات زباله ساز و اصلاح شیوه بسته بندی تولیدات غذایی و ... می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش هزینه های جمع آوری زباله در تهران داشته باشد.

کد مطلب 698037

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