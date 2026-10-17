مولوی الله‌بخش گوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت افسانه عقیلا به مردم سیستان‌وبلوچستان و خانواده این شهیده، اظهار کرد: زن در اسلام جایگاه والایی دارد و قرآن کریم در آیات مختلف بر حفظ حرمت و کرامت زنان تأکید کرده است.

وی افزود: زنان نزد مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و مردم سیستان‌وبلوچستان نیز برای حرمت و منزلت آنان اهمیت فراوانی قائل‌اند؛ ازاین‌رو، ترور یک زن با آموزه‌های اسلامی و انسانی سازگار نیست.

امام‌جمعه اهل‌سنت روستای چاهوک با تأکید بر مسئولیت همگانی در صیانت از جایگاه زنان تصریح کرد: هیچ اختلاف یا بهانه‌ای نمی‌تواند خشونت و ترور را توجیه کند و همه افراد جامعه باید برای جلوگیری از حوادثی که امنیت و کرامت زنان را خدشه‌دار می‌کند، مسئولانه عمل کنند.

مولوی گوری ادامه داد: حفظ کرامت زن تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه وظیفه‌ای دینی و اجتماعی است؛ چراکه زنان در استحکام خانواده و تربیت نسل آینده نقش مهمی دارند و آسیب به آنان، بنیان خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در پایان بر نقش علما، معتمدان و اقشار مختلف مردم در کاهش تنش‌ها از طریق گفت‌وگو، همدلی و تقویت احترام متقابل تأکید کرد و برای خانواده شهیده افسانه عقیلا صبر و اجر مسئلت داشت.