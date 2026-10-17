اعتراف کارمندان متا به اختلال در اینستاگرام رئیس جمهور برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس گزارشی جدید که توسط یک روزنامه برزیلی منتشر شده، در پیام ها اذعان شده این پلتفرم پروفایل سناتور فلاویو بولسونارو، رقیب وی و همچنین کانال واتس اپ وی را به کاربران پیشنهاد می کرده است.

متا اعلام کرد اختلالات فنی ذکر شده در گزارش قبلا علنی شده اند و محاوراتی که در گزارش به آنها ارجاع شده، فقط به شدت اختلالات مربوط هستند و نه دخالت سیاسی. در بیانیه شرکت آمده است: هرگونه اتهامی مبنی بر آنکه متا یک طرف را بردیگری ترجیح داده، اشتباه است.

لولا در دور دوم انتخابات که ۲۵ اکتبر برگزار می شود با بولسونارو روبرو می شود. این درحالی است که در مرحله نخست رای گیری که در اوایل ماه جاری برگزار شد، عملکرد بولسونارو به طرز غیر قابل پیش بینی قدرتمندتر بوده است.

تیم لولا در روزهای گذشته اعلام کرد شکایتی را به سازمان کشورهای آمریکایی مبنی بر آن ارائه می کند که متا، مالک اینستاگرام، واتس اپ و فیسو بوک طی بازه انتخابات برزیل شبکه های اجتماعی را دستکاری کرده است.

حزب لولا مدعی شده، برخی پست های وی بدون گزینه اشتراک گذاری ظاهر شده اند و در نتیجه گستره نفوذ آنها محدود شده است. همچنین در برخی استوری های حساب ها دسترسی به بخش واکنش ها و اشتراک گذاری منع شده بود.

یکی از قضات عالی‌ترین دادگاه انتخاباتی برزیل به شرکت دستور داد به طور ناعادلانه گستره نفوذ محتوای سیاسی مرتبط به هر دو کاندیدا را تا پایان دور دوم انتخابات محدود نکند.