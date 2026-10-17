به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش مازندران در اطلاعیه‌ای درباره حادثه پیش‌آمده برای یکی از دانش‌آموزان مدرسه غیردولتی در تنکابن، با ابراز تأسف از وضعیت پیش‌آمده، بر ضرورت پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده و رعایت حقوق دانش‌آموز و خانواده وی تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه، دانش‌آموز مذکور در جریان زنگ تربیت‌بدنی و هنگام فعالیت ورزشی دچار عارضه جسمانی شد و پس از اطلاع مسئولان مدرسه، خانواده وی در جریان قرار گرفتند و دانش‌آموز برای بررسی وضعیت جسمانی به مرکز درمانی منتقل شد.

طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی آموزش و پرورش، در معاینه اولیه، عارضه‌ای که مستلزم بستری فوری باشد تشخیص داده نشد و دانش‌آموز پس از معاینه از مرکز درمانی مرخص شد؛ اما حدود یک روز بعد، وی در منزل مجدداً دچار مشکل جسمانی شد و پس از انتقال به بیمارستان، احتمال خونریزی مغزی از سوی پزشک مطرح شد.

در ادامه این روند، دانش‌آموز با رضایت والدین برای پیگیری درمان‌های تخصصی به یکی از مراکز درمانی تهران انتقال یافت.

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از این اطلاعیه، درباره ادعاهای منتشرشده پیرامون تنبیه بدنی دانش‌آموز از سوی معلم و ارتباط آن با عارضه جسمانی پیش‌آمده، اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه و تحقیق از مدیر مدرسه و معلم مربوطه، موردی دال بر وقوع تنبیه بدنی گزارش یا احراز نشده است. همچنین مطابق اطلاعات موجود، گزارشی مبنی بر وارد شدن ضربه به سر دانش‌آموز در جریان فعالیت ورزشی در مدرسه وجود ندارد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که اظهارنظر قطعی درباره علت بروز عارضه، ارتباط احتمالی آن با فعالیت ورزشی یا سایر عوامل، در صلاحیت پزشکان متخصص و مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، احتمال وجود عارضه عروقی یا لخته خونی پیشین نیز از سوی پزشک معالج مطرح شده است؛ موضوعی که تأیید یا رد آن به بررسی‌های تخصصی و اعلام نظر نهایی پزشکی نیاز دارد.

آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر اهمیت سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، تصریح کرد: هرگونه ادعای تخلف احتمالی از سوی معلم یا مدرسه باید با دقت، بی‌طرفی و از مسیر قانونی بررسی شود و در عین حال، از خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت اشخاص بر مبنای ادعاهای اثبات‌نشده جلوگیری شود.

در بخش پایانی این اطلاعیه، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواسته شده است تا زمان روشن شدن نتایج بررسی‌های تخصصی، از انتشار شایعات، گمانه‌زنی‌های غیرتخصصی و انتساب اتهامات اثبات‌نشده خودداری کنند.

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش مازندران همچنین با آرزوی بهبودی کامل این دانش‌آموز اعلام کرد که پیگیری وضعیت درمانی وی و روشن شدن ابعاد موضوع در اولویت قرار دارد و اطلاعات تکمیلی پس از دریافت داده‌های موثق و با رعایت حریم خصوصی دانش‌آموز و خانواده‌اش اطلاع‌رسانی خواهد شد.