به گزارش خبرگزاری مهر، هاجر صفرزاده، دونده کم‌بینای ایران و دارنده مدال نقره پارالمپیک پاریس، در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن در سه ماده دوومیدانی به میدان می‌رود. اسنپ نیز با تامین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز این ورزشکار، از حضور او در این رقابت‌ها حمایت می‌کند.

بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا از ۲۶ مهر آغاز می‌شود و صفرزاده مسابقات خود را از ۲۸ مهر با دوی ۲۰۰ متر شروع خواهد کرد. او در ادامه، در ماده‌های ۱۰۰ و ۴۰۰ متر نیز رقابت می‌کند.

کارنامه ورزشی هاجر صفرزاده

براساس این گزارش، صفرزاده از نوجوانی دوومیدانی را به‌صورت جدی دنبال کرده و در سال‌های گذشته در رقابت‌های مهم بین‌المللی به مدال رسیده است. او در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۳ در دوی ۲۰۰ متر مدال طلا گرفت و در مسابقات جهانی پارادوومیدانی کوبه ژاپن در ۲۰۲۴ نیز در دوی ۴۰۰ متر به مدال طلا دست یافت.

این دونده ایرانی در پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ در ماده ۴۰۰ متر کلاس T12 مدال نقره کسب کرد. او همچنین در رقابت‌های جهانی پارادوومیدانی ۲۰۲۵ هند در ماده ۴۰۰ متر به مدال نقره رسید. صفرزاده در ادامه مسیر حرفه‌ای خود، کسب مدال طلای پارالمپیک را دنبال می‌کند و حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا یکی از رقابت‌های پیش روی اوست.

برنامه مسابقه‌های هاجر صفرزاده در ناگویا

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسابقه‌های صفرزاده در سه ماده به این شرح است: دوی ۲۰۰ متر در تاریخ ۲۸ مهر، دوی ۱۰۰ متر در تاریخ ۲۹ مهر و دوی ۴۰۰ متر در ۳۰ مهر ۱۴۰۵. صفرزاده در کلاس T12 رقابت می‌کند؛ کلاسی در پارادوومیدانی که به ورزشکاران دارای محدودیت بینایی اختصاص دارد.

اسنپ با شعار «تا خط پایان کنارتیم» بخشی از هزینه‌های مورد نیاز این ورزشکار را تامین کرده است. این حمایت با هدف همراهی صفرزاده در مسیر حرفه‌ای ورزشی‌اش و حضور در رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا انجام می‌شود.