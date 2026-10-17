عالم اهل سنت گلشن: حرمت زنان و امنیت مردم باید حفظ شود

مولوی اسماعیل رئیسی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ابراز نگرانی از ناامنی‌های اخیر در سیستان‌وبلوچستان، تعرض به نیروهای امنیتی و زنان را محکوم کرد و خواستار حفظ آرامش و صیانت از کرامت انسانی شد.

عالم اهل‌سنت شهرستان گلشن، اظهار کرد: ناامنی‌های اخیر در استان، موجب نگرانی عمیق علما، معتمدان و ریش‌سفیدان شده است؛ به‌ویژه حوادثی که نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهد؛ نیروهایی که شبانه‌روز برای برقراری امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه زنان در جامعه افزود: تعرض به چادر زنان، آسیب‌رساندن به آنان و کشتار زنانی که مادران جامعه هستند، از نظر عقل، شریعت و آموزه‌های اسلامی به‌شدت نکوهیده است و هیچ توجیهی برای چنین رفتارهایی وجود ندارد.

مولوی رئیسی تصریح کرد: زنان در فرهنگ و قوم بلوچ از حرمت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و حوادث اخیر که به تعرض و آسیب‌دیدن آنان منجر شده، مایه تأسف عمیق است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت و آرامش در منطقه، از اقشار مختلف جامعه خواست با همدلی و همکاری، برای بازگشت امنیت پایدار تلاش کنند و از هر اقدامی که به تشدید تنش‌ها و ناامنی منجر می‌شود، بپرهیزند.

مولوی رئیسی همچنین خواستار صیانت از کرامت انسانی، احترام به حرمت زنان و برخورد جدی با عوامل ناامنی و تعرض به حقوق شهروندان شد.