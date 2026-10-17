به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، نویسنده ایرلندی خالق «مردم عادی» خبر داد که دیگر اجازه فروش آثارش در بریتانیا را ندارد و از ترس دستگیری نمی‌تواند به بریتانیا سفر کند.

سالی رونی گفته است که به دلیل حمایتش از گروه «اقدام برای فلسطین» که در بریتانیا ممنوعه اعلام شده، از چهارشنبه اجازه فروش کتاب‌هایش در بریتانیا را از دست داده است.

این رمان‌نویس ایرلندی که کتاب‌هایش شامل «مردم عادی» و «گفتگو با دوستان» می‌شود، سال پیش و پس از آن که گروه «اقدام برای فلسطین» ممنوعه خوانده شد، گفت از درآمد حاصل از فروش آثارش برای حمایت از مردم فلسطین و این گروه استفاده خواهد کرد. حمایت از سازمان‌های ممنوعه در قانون تروریسم بریتانیا جرم است و او پس از آن مجبور شد سفرش به بریتانیا برای دریافت جایزه را لغو کند.

این نویسنده پرفروش در بیانیه‌ای که در اختیار گاردین قرار داد، نوشته است: «در ژوئیه ۲۰۲۵، گروه اعتراضی «اقدام برای فلسطین» در بریتانیا به عنوان یک سازمان تروریستی ممنوعه اعلام شد و ماه بعد من در یادداشتی قصد خود را برای ادامه حمایت از «اقدام برای فلسطین» که در جمهوری ایرلند یک گروه ممنوعه یا ممنوعه نیست، ابراز کردم. در نتیجه، اجرای قراردادهای انتشار آثار من در بریتانیا اکنون می‌تواند یک جرم جنایی جدی محسوب شود. پس از یک فرآیند مشورت و بررسی، و با توافق کامل من، ناشر من، فابر، به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌شود آثار من را در بریتانیا منتشر کند.»

در حالی که دادگاه عالی در حمایت از چالش قانونی ممنوعیت انتشار کتاب‌های وی بیانیه داده، وی نسبت به تأثیر این امر بر آزادی بیان هشدار داد.

این در حالی است که کتاب‌های رونی با تحسین منتقدان روبه رو شده و از وی به عنوان صدای یک نسل یاد شده و از نظر تجاری نیز در بریتانیا بسیار موفق بوده‌اند. از کتاب‌های «مردم عادی» بیش از یک میلیون نسخه فروخته شده و «گفتگو با دوستان» و «دنیای زیبا، کجایی؟» هر یک بیش از نیم میلیون نسخه فروخته شده است. در همین حال «مردم عادی» و «گفتگو با دوستان» توسط بی‌بی‌سی اقتباس شده‌ و اولی ۶۲.۷ میلیون تماشاگر داشت و به پربیننده‌ترین سریال این شبکه در سال ۲۰۲۰ بدل شد.

رونی سال گذشته گفت تهیه‌کننده مستقل تلویزیونی هم به وی گفته هر پرداختی به او برای این سریال‌ها (که هر دو قبل از ممنوعیت پخش شده‌اند)، در صورتی که او از حق امتیاز برای تأمین مالی «اقدام برای فلسطین» استفاده ‌کند، نقض قوانین تروریسم خواهد بود.

فابر، ناشر او در بریتانیا و ایرلند، گفت قوانین فعلی در بریتانیا منجر به شرایطی شده که فابر نمی‌تواند درآمد بریتانیا را برای آثار سالی رونی به او منتقل کند و به این ترتیب در حالی که از خود به عنوان ناشر مفتخر برای انتشار مجموعه آثار قابل توجه او یاد کرده، تأکید کرد که: به فروش این کتاب‌ها در سرزمین‌های دیگر ادامه خواهیم داد.

گفته می شود در بریتانیا از زمانی که تابستان سال گذشته گروه «اقدام برای فلسطین» ممنوعه اعلام شد، بیش از ۳۷۰۰ نفر دستگیر شده‌اند، که بیشتر آنها به دلیل در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون: «من با نسل‌کشی مخالفم، من از اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم.» بوده است.

هدی عموری، از بنیانگذاران گروه «اقدام برای فلسطین» که این چالش قانونی را علیه این ممنوعیت مطرح کرده است، گفت: اینکه سالی رونی نمی‌تواند آثارش را در بریتانیا منتشر کند، نشان دهنده سقوط بیشتر در حمله به آزادی بیان ناشی از ممنوعیت «اقدام فلسطین» است.

وی افزود: رونی از زمانی که طرح ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» اعلام شد، موضعی شجاعانه و اصولی اتخاذ کرد و حتی با وجود هزینه شخصی و حرفه‌ای قابل توجه، از مصالحه در مورد اعتقاد خود دست نکشید. آثار او باید تجلیل شوند و به صورت گسترده در دسترس قرار گیرند، نه اینکه به دلیل امتناع او از همدستی در سرکوب همبستگی با مردم فلسطین، از قفسه‌های کتابفروشی‌های بریتانیا رانده شوند. هیچ نویسنده‌ای نباید مجبور باشد بین اصول خود و آزادی انتشار آثارش یکی را انتخاب کند.

کری مسکوگیوری، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل بریتانیا هم گفت: باید نگران باشیم که قوانینی که برای مبارزه با تروریسم وضع شده، در نهایت آزادی هنری و توانایی مشارکت در مخالفت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز را خاموش می‌کند.

وی افزود: نویسندگان نباید به دلیل باورهای سیاسی خود، کتاب‌هایشان از قفسه‌ها ناپدید شود. مردم نیز نباید مجبور باشند بین ابراز وجدان و دنبال کردن معیشت خود یکی را انتخاب کنند. تمایل سالی رونی برای پذیرش پیامدهای شخصی اعتقاداتش شایسته تقدیر است. این خطر واقعی وجود دارد که دیگران، با دیدن بهایی که او پرداخته، نخواهند ابراز عقیده کنند.

این در حالی است که کتاب‌های رونی بعد از ظهر چهارشنبه هنوز در مرکز لندن به فروش می‌رسیدند و واترستونز گفت که موجودی کتابفروشی‌ها هنوز هم می‌تواند فروخته شود، اما پولی شامل حال وی نمی شود.

جان کلگ، کتابفروش فروشگاه کتاب لندن ریویو، گفت: به محض اینکه خبر را دیدم، تعداد بیشتری سفارش دادم و دیدم که تعداد موجود به صفر رسید. مردم این کتاب‌ها را می‌خواهند و ما نمی‌توانیم آنها را از طریق فابر تهیه کنیم.

وی افزود: آفرین به رونی که بر موضع خود ایستاده، به نظر قانون مسخره‌ای است. اگر این موضوع وزارت کشور را متقاعد کند که سریع‌تر از شر آن خلاص شود، من کاملاً موافق آن هستم.