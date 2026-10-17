به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نعمت جان» نوشته سمانه نیکدل که به‌عنوان کتاب هفته نماز جمعه تهران معرفی شد، روایت خاطرات صغری بستاک، امدادگر بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک در دوران دفاع مقدس است؛ زنی که سال‌های جنگ را در کنار مجروحان گذراند و تجربه‌هایش از فعالیت‌های اجتماعی و امدادرسانی در این کتاب روایت شده است.

بستاک در بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک به مجروحان جنگ رسیدگی می‌کرد؛ روزهایی که امدادرسانی به رزمندگان، علاوه بر مراقبت‌های درمانی، رسیدگی به نیازهای روزمره آنان را نیز در بر می‌گرفت. خاطرات او در این کتاب، بخشی از تجربه نیروهای امدادی در سال‌های دفاع مقدس را بازگو می‌کند.

یکی از بخش‌های قابل توجه «نعمت جان»، روایت ازدواج بستاک با محسن عابدی، جانباز قطع‌نخاع دوران دفاع مقدس است؛ انتخابی که در کنار خاطرات امدادگری، وجه دیگری از زندگی شخصی راوی را نشان می‌دهد.

خاطرات بستاک به سال‌های جنگ محدود نمی‌شود و فعالیت او در نهضت سوادآموزی و کمیته امداد را نیز در بر می‌گیرد؛ مسیری که از فعالیت‌های اجتماعی آغاز شد و به حضور در عرصه امدادرسانی در دوران دفاع مقدس رسید.

برگزاری جشن امضای این کتاب در نماز جمعه تهران، هم‌زمان با روز پرستار، فرصتی برای دیدار مخاطبان با راوی خاطرات و آشنایی با روایت‌های او از سال‌های جنگ فراهم کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که «نعمت جان» به چاپ هشتم رسیده است.