به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در آیین گرامی‌داشت هفته پیوند اولیا و مربیان با اشاره به جایگاه خانواده در فرایند تعلیم و تربیت، اظهار کرد: اساسا تربیت در خانواده شکل می‌گیرد و خانواده موثرترین عنصر در شکل‌گیری شخصیت کودکان و نوجوانان است، مدرسه و معلم نیز در کنار خانواده نقش مهمی در این فرایند ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه دستیابی به اهداف تربیتی مستلزم هم‌افزایی خانواده و مدرسه است، افزود: نوع نگاه خانواده به مدرسه و نگاه مدرسه به اولیا نیازمند تغییرات جدی است و هر اندازه بتوانیم توانمندی‌ها و مهارت‌های خانواده‌ها را در فرایند تربیت ارتقا دهیم، موفق‌تر خواهیم بود.

فضای مجازی به یکی از فضاهای موثر در تربیت نسل جدید تبدیل شده است

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تغییر شرایط زندگی و تربیت دانش‌آموزان در دنیای امروز، گفت: در گذشته خانواده، مدرسه و جامعه از نهادهای موثر در تربیت بودند، اما امروز فضای مجازی نیز به این مجموعه اضافه شده است؛ فضایی که نقش مهمی در تربیت و شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان دارد.

کاظمی تاکید کرد: در چنین شرایطی، ضروری است با همکاری و هم‌افزایی خانواده‌ها، مهارت‌های لازم برای مواجهه با اقتضائات جدید تربیتی ارتقا یابد و زمینه بهبود فرایندهای تربیت فراهم شود.

ضرورت تبدیل انجمن اولیا و مربیان به سازمان

وی با اشاره به اهمیت ساختار انجمن اولیا و مربیان، از پیگیری موضوع تبدیل این انجمن به سازمان در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و از رئیس و اعضای این شورا، به‌ویژه دبیر آن، قدردانی کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر اینکه خانواده مهم‌ترین رکن تربیت است، اظهار کرد: اگر انجمن اولیا و مربیان متولی راهبری این حوزه است، برای پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای خانواده‌ها به سازوکاری گسترده‌تر نیاز داریم.

کاظمی با اشاره به ضرورت حمایت ساختاری از برنامه‌های توانمندسازی خانواده‌ها، افزود: با شکل‌گیری این سازمان می‌توان برنامه‌ها و دغدغه‌های حوزه خانواده را به شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ کشور منتقل کرد و با همکاری و همراهی مجموعه‌های مسئول، اتفاقات موثری را در این حوزه رقم زد.

آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین فصل مشترک دولت و ملت است

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به گستره جامعه مخاطبان این وزارتخانه، گفت: آموزش‌وپرورش با حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز و یک میلیون همکار، بزرگ‌ترین فصل مشترک دولت و ملت است.

وی ادامه داد: اگر برای هر دانش‌آموز دست‌کم یک ولی در نظر بگیریم، آموزش‌وپرورش با حدود ۳۰ میلیون نفر از اولیای دانش‌آموزان ارتباط دارد؛ ظرفیتی که امکان انتقال پیام‌ها و اجرای برنامه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم می‌کند.

کاظمی با تاکید بر رویکرد توانمندسازی خانواده‌ها در انجمن اولیا و مربیان، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم رویکردهای این انجمن را به سمت توانمندسازی اولیا با رویکردهای تربیتی سوق دهیم. حضور خانواده‌ها در کنار مدیران مدارس و مشارکت آنان در انجمن‌های اولیا و مربیان، کمک ارزشمندی به آموزش‌وپرورش در حوزه‌های مختلف است.

خانواده نخستین نهاد موثر درحمایت از سلامت روان دانش‌آموزان/پیگیری سازمان اولیا و مربیان

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی نسل جدید، گفت: دانش‌آموزان امروز با تهدیدها، آسیب‌های اجتماعی و انتخاب‌های متعددی مواجه‌اند و ما وظیفه داریم با کمک به آن‌ها، زمینه انتخاب مسیر درست را فراهم کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه نسل جدید صرفا با بایدها و نبایدها مسیر زندگی خود را انتخاب نمی‌کند، افزود: باید به پرسش‌های دانش‌آموزان پاسخ دهیم و با تقویت مهارت‌های لازم، آن‌ها را در شناخت مسیر درست و انتخاب آگاهانه یاری کنیم.

کاظمی با اشاره به مواجهه دانش‌آموزان با اضطراب، استرس، پرخاشگری، افسردگی و آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: در حمایت از سلامت فرزندان، خانواده نخستین نهادی است که می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

وی از تلاش برای تقویت حوزه مشاوره و مراکز مشاوره انجمن اولیا و مربیان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳۵۰ مرکز مشاوره فعال در این مجموعه وجود دارد و بیش از ۵ هزار مدرس آموزش خانواده نیز در سطح کشور آماده خدمت‌رسانی به اولیا و مربیان هستند.

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از اقدامات انجمن‌های اولیا و مربیان در حوزه مدرسه‌سازی، این مشارکت را نمونه‌ای از هم‌افزایی و همراهی خانواده‌ها با نظام تعلیم و تربیت دانست.

کاظمی با اشاره به تلاش‌های دولت چهاردهم در زمینه توسعه عدالت آموزشی در فضاها و تجهیزات، این اقدامات را گامی مهم در مسیر ارتقای زیرساخت‌های آموزشی کشور توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این رویکرد، زمینه تحقق اهداف آموزش‌وپرورش و تربیت نسلی در تراز انقلاب اسلامی فراهم شود.

۱۲ هزار اثر به دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی ارسال شد

عاطفه سادات مدبرنژاد مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش هم با تأکید بر نقش انجمن‌های اولیا و مربیان در تقویت ارتباط میان خانواده و مدرسه خاطرنشان کرد: انجمن‌های اولیا و مربیان زمینه تعامل هدفمند و آگاهانه خانواده و مدرسه را در مدارس کشور و در سطوح مختلف تربیتی فراهم می‌کنند. این انجمن‌ها بستری برای گفت‌وگو، شناسایی مسائل و تبدیل ظرفیت‌های والدین به فرصتی برای توسعه و پیشبرد هدفمند اهداف تربیتی در نظام تعلیم‌وتربیت هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته پیوند اولیا و مربیان گفت: این آیین فرصتی برای گردهمایی و تجلیل از اعضای انجمن‌های اولیا و مربیان برتر مدارس است که بر اساس شاخص‌های ابلاغی، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به‌عنوان انجمن‌های برتر سطح یک انتخاب شده‌اند.

مدبر نژاد به برگزاری آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: این جشنواره از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز به کار کرد و با وجود شرایط جنگی، بیش از ۱۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره مستقر در استان قم ارسال شد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح رویکردهای این جشنواره تصریح کرد: توجه به هویت اسلامی ـ ایرانی، در نظر گرفتن سلایق دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها در طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی از محورهای اصلی این رویداد بود

حجت‌الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور نیز در این مراسم گفت: فرزندان امانتی در دست پدر و مادر هستند و والدین باید در کنار تأمین نیازهای مادی آنان، به تربیت اخلاقی، معنوی و اجتماعی فرزندان خود نیز توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه تربیت فرزند به صرف زمان، حوصله و پیگیری مستمر نیاز دارد، افزود: والدین نباید از تکرار نکات تربیتی خسته شوند چراکه ممکن است فرزندان در نخستین مواجهه به توصیه‌های آنان توجه نکنند، اما استمرار در آموزش و تذکر صحیح می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت و رفتار آنان تأثیرگذار باشد.

در این مراسم و هم‌زمان با بزرگداشت هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان، پنج مدرسه اولیا در پنج استان کشور افتتاح و از پوستر «کارت نشاط» نیز با حضور وزیر آموزش‌وپرورش و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رونمایی شد.