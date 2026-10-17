به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ستاد برگزاری همایش بین‌المللی «اربعین؛ الگوی حکمرانی اسلامی» صبح شنبه با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان، با آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد دیدار و گفتگو کردند. در این نشست صمیمانه و راهبردی که با هدف تبیین اهداف، تشریح دستاوردها و ارائه آخرین گزارش‌ها از روند اجرایی این رویداد علمی و بین‌المللی برگزار شد، ابعاد مختلف معرفتی، ژئوپلیتیکی، مدیریتی و تمدنی حرکت عظیم پیاده‌روی اربعین حسینی مورد واکاوی قرار گرفت.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع رویدادهای تاریخی در تکوین تمدن اسلامی و نقش دست قدرت و عنایات پروردگار در تحولات بنیادین بشری، اظهار کرد: حوادث تاریخی هرگز در چارچوب محاسبات مادی و ملموس دنیوی متوقف نمی‌شوند؛ بلکه تجلی اراده الهی و اخلاص مؤمنان در طول تاریخ توانسته مسیر تمدن‌ها را تغییر دهد. بدون تردید، پدیده شگفت‌انگیز اربعین نیز یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های بارز این نصرت و هدایت الهی در عصر معاصر است که روزبه‌روز بر فروغ آن افزوده می‌شود.

وی در ادامه با تحلیل عمق استراتژیک این گردهمایی بزرگ ایمانی تصریح کرد: اربعین یک مانور بین‌المللی، فراملیتی و کاملاً بی‌نظیر است که انحصاراً در منظومه معرفتی و رفتاری شیعه معنا و تجلی یافته است. شناخت ابعاد، نمادها و شکل‌دهی ساختارمند به مسیر مقدسی که نجف اشرف را به بارگاه ملکوتی حضرت سیدالشهدا (ع) در کربلای معلی پیوند می‌دهد، از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است و نباید تنها به عنوان یک پیاده‌روی ساده دیده شود، بلکه باید آن را شاهرگ جریان‌ساز فرهنگی جهان اسلام تلقی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با تأکید بر لزوم عبور از نگاه‌های صرفاً تئوریک و انتزاعی در فعالیت‌های پژوهشی خاطرنشان ساخت: یکی از نیازهای ضروری امروز در مواجهه با این کنگره عظیم مردمی، کاربردی بودن مقالات و دستاوردهای علمی پژوهشگران است. بسیار اهمیت دارد که همایش‌های علمی نظیر «اربعین؛ الگوی حکمرانی اسلامی» مقالاتی عملیاتی، کارآمد و مبتنی بر واقعیات میدانی تولید کنند تا بتوان با استخراج راهکارهای تخصصی، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت جمعیت، اسکان، تغذیه، امنیت و رونق بیش از پیش این مناسک عظیم در سال‌های آینده فراهم آورد.

پیوند معنویت و دانشگاه در مسیر الگوسازی نوین اسلامی

در بخش دیگری از این دیدار، جعفر عسگری رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان ضمن ارائه گزارشی جامع از آخرین تمهیدات و چشم‌اندازهای همایش بین‌المللی «اربعین؛ الگوی حکمرانی اسلامی»، به تبیین فلسفه این رویداد پرداخت و گفت: هدف متعالی و غایی ستاد عتبات عالیات در تمامی ابعاد اجرایی و ساخت‌وسازها، ترویج و نشر معارف زلال و انسان‌ساز مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است.

وی با اشاره به پشتوانه مردمی و مردمی ماندن خدمات حسینی در استان اصفهان تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که به برکت اخلاص مؤمنان، بالغ بر ۲ هزار نیروی جهادی و مخلص در حوزه جمع‌آوری نذورات و هدایای مردمی در سطح استان به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند. تحقق این امر سبب شد که میزان مشارکت و نذورات ثبت‌شده مردم خیراندیش اصفهان نسبت به سال گذشته رشد چشمگیر دو برابری را تجربه کند که این جهش آماری، نمایانگر شکل‌گیری و تثبیت یک حرکت فرهنگی عمیق و تمدنی در بطن جامعه است.

عسگری با ارجاع به منظومه فکری بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب پیرامون تمدن‌سازی واقعه عاشورا، ادامه داد: با الهام‌گیری از دیدگاه‌های راهبردی حضرت امام راحل (ره) که اربعین را نقطه عطف تمدن‌سازی اسلامی معرفی کردند و با بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های دانشگاهی، ایده اولیه همایش «اربعین؛ الگوی حکمرانی اسلامی» شکل گرفت. خوشبختانه این ایده نه‌تنها در فضای علمی کشور بلکه در میان مسئولان، نهادها و مقامات عالی‌رتبه کشور دوست و برادر عراق نیز با استقبال گسترده و کم‌نظیری روبرو شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان درباره تقویم اجرایی این کنگره خاطرنشان کرد: این رویداد بین‌المللی با همکاری همه‌جانبه ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، در روز ۱۱ آذرماه سال جاری با حضور اندیشمندان، محققان و میهمانان برجسته‌ای از داخل و خارج از کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار خواهد شد.

دیپلماسی علمی و وصول ۲۰۰ مقاله پژوهشی به دبیرخانه همایش

در ادامه این نشست هم‌اندیشی، پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، به نقش بی‌بدیل نهادهای آکادمیک و آموزش عالی در هدایت جریان‌های فرهنگی پرداخت و اظهار کرد: دانشگاه به عنوان اتاق فکر و پیشران توسعه جامعه، رسالت دارد تا پدیده‌های نوین اجتماعی را بر مبنای عقلانیت دینی تحلیل و صورتبندی کند. همایش بین‌المللی «اربعین؛ الگوی حکمرانی اسلامی» بستر و فرصت بسیار مغتنمی برای تسری و تعمیق فرهنگ ایثار، تعاون و سبک زندگی اربعینی در بدنه دانشجویان و جامعه دانشگاهی کشور است.

پیام نجفی به ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی این رویداد علمی اشاره کرد و گفت: حضور فعال، مؤثر و ساختاریافته دانشگاه‌های معتبر کشور عراق در روند برگزاری و داوری این رویداد، گامی کلیدی و امیدبخش در توسعه «دیپلماسی علمی» و تقویت ارتباطات و همکاری‌های دوجانبه دانشگاهی میان نخبگان ایران و عراق محسوب می‌شود که می‌تواند مدل‌های جدیدی از مدیریت بحران، خدمات‌رسانی و انسجام اجتماعی را بازتولید کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با ارائه گزارشی از روند دریافت آثار و فعالیت دبیرخانه رویداد تأکید کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و جلب اعتماد اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، فرآیند اجرایی این همایش با استانداردهای علمی تثبیت شده و تاکنون بیش از ۲۰۰ مقاله پژوهشی و تخصصی به دبیرخانه همایش ارسال شده است. با توجه به استقبال محققان، دریافت آثار همچنان ادامه دارد و داوری نهایی مقالات با مشارکت داوران برجسته ایرانی و عراقی به مرحله انجام خواهد رسید.