به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر شنبه در آیین افتتاح نخستین دوره منطقه‌ای توانمندسازی و مهارت‌افزایی خودمراقبتی، تاب‌آوری و بهداشت روانی در شرایط بحرانی، بر ضرورت توجه به سلامت روان امدادگران و آموزش مهارت‌های لازم برای مدیریت فشارهای روانی ناشی از مأموریت‌های دشوار تأکید کرد.

وی اظهار کرد: امدادگران از نخستین نیروهایی هستند که پس از وقوع حوادث برای کمک به آسیب‌دیدگان در صحنه حاضر می‌شوند؛ بنابراین، در کنار مهارت‌های فنی و تخصصی، باید توانایی مدیریت فشارهای روانی و مراقبت از سلامت روان خود را نیز داشته باشند.

جودی با اشاره به تأثیر مأموریت‌های دشوار بر وضعیت روانی امدادگران افزود: خودمراقبتی و آشنایی با روش‌های حفظ سلامت روان به نیروهای امدادی کمک می‌کند تا ضمن ارائه حمایت مؤثر به حادثه‌دیدگان، از پیامدهای روانی این تجربه‌ها در زندگی شخصی و خانوادگی خود نیز پیشگیری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه تاب‌آوری به معنای بی‌احساس بودن نیست، بیان کرد: تاب‌آوری یعنی فرد پس از مواجهه با عملیات‌های امدادی سخت و صحنه‌های دلخراش، توان بازگشت به حالت عادی را داشته باشد.

آموزش مهارت‌های کاربردی خودمراقبتی به امدادگران

رقیه رحیمی، مسئول حمایت‌های روانی و اجتماعی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در جمعیت هلال‌احمر، نیز با اشاره به شرایط دشوار فعالیت نیروهای امدادی گفت: امدادگران در صحنه حوادث با فشارهای روانی و موقعیت‌های پیچیده تصمیم‌گیری روبه‌رو می‌شوند که ممکن است آثار آن در آینده نیز ادامه پیدا کند.

وی افزود: در این دوره تلاش شده است آموزه‌های مربوط به حمایت‌های روانی و اجتماعی به‌صورت کاربردی و متناسب با شرایط کاری امدادگران ارائه شود تا شرکت‌کنندگان مهارت‌های لازم برای خودمراقبتی و حمایت از همکاران خود را فرا بگیرند.

حضور سرتیم‌های عملیاتی ۶ استان در دوره منطقه‌ای

نخستین دوره منطقه‌ای توانمندسازی و مهارت‌افزایی خودمراقبتی، تاب‌آوری و بهداشت روانی در شرایط بحرانی (MHPSS) با حضور ۳۰ نفر از سرتیم‌های عملیاتی استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و گیلان به میزبانی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی آغاز شده است.

مدیریت فشارهای روانی، حفظ تمرکز در موقعیت‌های بحرانی، افزایش سازگاری با شرایط دشوار و تقویت توان فردی و گروهی برای مواجهه با بحران‌ها از اهداف این برنامه آموزشی است.

رؤسای ادارات عملیات، مسئولان امور پایگاه‌های امدادونجات، سرتیم‌ها و لیدرهای تیم‌های واکنش سریع ملی و بین‌المللی و افسران ایمنی عملیات امدادونجات از گروه‌های هدف این دوره هستند.

این برنامه طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با همکاری معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی و معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر برگزار می‌شود.

تمرکز این دوره بر ارتقای آمادگی روانی نیروهای عملیاتی در کنار توانمندی‌های فنی و امدادی آنان قرار دارد.