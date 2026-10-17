پرستاران نماد تعهد و ایثار در مسیر صیانت از سلامت جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر امیر کاظمی فتلکی ظهر شنبه به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و با همراهی فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان، با حضور در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، ضمن دیدار و گفت‌وگو با پرستاران و کادر درمان، از خدمات و تلاش‌های ارزشمند آنان قدردانی کرد.

در این دیدار، شهردار رودبار با اهدای شاخه‌های گل و تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، از نقش مؤثر پرستاران در ارتقای سلامت جامعه، کاهش آلام بیماران و ارائه خدمات درمانی در شرایط دشوار تجلیل کرد.

کاظمی فتلکی با اشاره به جایگاه ارزشمند حرفه پرستاری اظهار کرد: پرستاری جلوه‌ای از انسانیت، تعهد و ایثار است و آرامش و سلامت شهروندان تا حد زیادی مرهون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و دلسوزانه کادر درمان است.

وی افزود: پرستاران با صبر، مسئولیت‌پذیری و حضور مستمر در خط مقدم خدمت‌رسانی، نقشی اساسی در مراقبت از بیماران و ارتقای کیفیت خدمات سلامت ایفا می‌کنند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی و تکریم است.

در ادامه این دیدار، پرستاران و اعضای کادر درمان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) نیز ضمن قدردانی از حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان شهرستان، به بیان برخی مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند.