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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

آیت‌الله دری: مساجد و هیئت‌های مرکزی محور تقویت اجتماعات مردمی باشند

آیت‌الله دری: مساجد و هیئت‌های مرکزی محور تقویت اجتماعات مردمی باشند

اراک- نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت مساجد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی برای توسعه حضور اجتماعی و برگزاری منظم اجتماعات مردمی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش ازظهر شنبه در نشست با اعضای ستاد امت مبعوث در اراک با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی منسجم برای ساماندهی اجتماعات و راهپیمایی‌های مردمی اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های محله‌ای و مذهبی می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.

وی افزود: باید با بررسی جامع امکانات و موقعیت‌های شهری، چند نقطه محوری و محله‌ای برای برگزاری اجتماعات و حرکت‌های مردمی تعیین شود تا برنامه‌ها از انسجام بیشتری برخوردار باشند و امکان حضور اقشار مختلف مردم فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به ظرفیت مکان‌هایی همچون میدان امام حسین(ع)، شهر صنعتی و امامزاده آمنه خاتون، تصریح کرد: برنامه‌های هفتگی با محوریت این نقاط طراحی و اجرا شود و در برخی شب‌ها نیز حرکت‌های پیاده و راهپیمایی‌های مردمی از این مناطق به سمت نقاط مرکزی شهر یا بقاع متبرکه شکل بگیرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: مساجد از مهم‌ترین پایگاه‌های ارتباطی و اجتماعی در محلات به شمار می‌روند.

وی تاکید کرد: از ۲۸۰ مسجد شهر اراک، باید ظرفیت شمار قابل توجهی از مساجد به‌صورت هدفمند فعال شود و ائمه جماعات، روحانیون، هیئت‌های مذهبی، مدارس علمیه و پایگاه‌های بسیج در اجرای این برنامه‌ها مشارکت مؤثر داشته باشند.

وی استمرار برنامه‌ها را یکی از الزامات تقویت اجتماعات مردمی دانست و افزود: چنانچه مساجد و هیئت‌ها به‌صورت منظم پای کار باشند و برنامه‌های هفتگی، به‌ویژه در شب‌های جمعه، با مشارکت مردم برگزار شود، زمینه شکل‌گیری اجتماعات گسترده‌تر و تقویت پیوندهای اجتماعی در محلات فراهم خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بر توجه به الزامات اجرایی این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی موکب‌ها و امکانات ساده پذیرایی در مسیر حرکت مردم می‌تواند به پشتیبانی از اجتماعات کمک کند و زمینه حضور و همراهی بیشتر شهروندان را فراهم سازد.

وی بیان کرد: مجموعه‌های مذهبی، فرهنگی و مردمی با تقسیم کار مشخص، انتخاب مسیرهای مناسب و تنظیم تقویم منظم برنامه‌ها، ظرفیت‌های موجود شهر اراک به شکلی مؤثرتر در خدمت برگزاری اجتماعات مردمی قرار گیرد.

کد مطلب 6980418

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