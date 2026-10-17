به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش ازظهر شنبه در نشست با اعضای ستاد امت مبعوث در اراک با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی منسجم برای ساماندهی اجتماعات و راهپیمایی‌های مردمی اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های محله‌ای و مذهبی می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.

وی افزود: باید با بررسی جامع امکانات و موقعیت‌های شهری، چند نقطه محوری و محله‌ای برای برگزاری اجتماعات و حرکت‌های مردمی تعیین شود تا برنامه‌ها از انسجام بیشتری برخوردار باشند و امکان حضور اقشار مختلف مردم فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به ظرفیت مکان‌هایی همچون میدان امام حسین(ع)، شهر صنعتی و امامزاده آمنه خاتون، تصریح کرد: برنامه‌های هفتگی با محوریت این نقاط طراحی و اجرا شود و در برخی شب‌ها نیز حرکت‌های پیاده و راهپیمایی‌های مردمی از این مناطق به سمت نقاط مرکزی شهر یا بقاع متبرکه شکل بگیرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: مساجد از مهم‌ترین پایگاه‌های ارتباطی و اجتماعی در محلات به شمار می‌روند.

وی تاکید کرد: از ۲۸۰ مسجد شهر اراک، باید ظرفیت شمار قابل توجهی از مساجد به‌صورت هدفمند فعال شود و ائمه جماعات، روحانیون، هیئت‌های مذهبی، مدارس علمیه و پایگاه‌های بسیج در اجرای این برنامه‌ها مشارکت مؤثر داشته باشند.

وی استمرار برنامه‌ها را یکی از الزامات تقویت اجتماعات مردمی دانست و افزود: چنانچه مساجد و هیئت‌ها به‌صورت منظم پای کار باشند و برنامه‌های هفتگی، به‌ویژه در شب‌های جمعه، با مشارکت مردم برگزار شود، زمینه شکل‌گیری اجتماعات گسترده‌تر و تقویت پیوندهای اجتماعی در محلات فراهم خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بر توجه به الزامات اجرایی این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی موکب‌ها و امکانات ساده پذیرایی در مسیر حرکت مردم می‌تواند به پشتیبانی از اجتماعات کمک کند و زمینه حضور و همراهی بیشتر شهروندان را فراهم سازد.

وی بیان کرد: مجموعه‌های مذهبی، فرهنگی و مردمی با تقسیم کار مشخص، انتخاب مسیرهای مناسب و تنظیم تقویم منظم برنامه‌ها، ظرفیت‌های موجود شهر اراک به شکلی مؤثرتر در خدمت برگزاری اجتماعات مردمی قرار گیرد.