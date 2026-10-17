به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «بازخوانی جنسیت‌محور الگوی سوم زن در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای» با هدف بررسی و بازخوانی این الگو از منظر جنسیت، در مدرسه علمیه راه زینب(س) برگزار خواهد شد.

در این نشست، دکتر زینب تاجیک، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده، به ارائه بحث می‌پردازد و دکتر فاطمه قاسمپور، رئیس کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان ناقد حضور خواهد داشت. دبیری علمی این نشست را نفیسه بستانی، طلبه سطح سه رشته مطالعات اسلامی زنان، بر عهده دارد.

این نشست روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، ساعت ۱۰، به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت مجازی در این نشست می‌توانند از طریق پیوند https://daneh.ir/demo2/course/view.php?id=3849 اقدام کنند.

محل برگزاری حضوری این نشست، تهران، تهرانپارس، فلکه دوم، خیابان جشنواره، میدان والفجر، نبش کوچه کلهر، مدرسه علمیه راه زینب(س) است.