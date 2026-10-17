هیچ عذری در کوتاهی نظارت بر بازار خوزستان پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بابک عیوضی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست قرارگاه بررسی کالاهای اساسی اظهار کرد: رصد و پایش وضعیت توزیع کالاها باید به‌صورت پیوسته انجام شود و با تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، احتکار، گران‌فروشی و هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

وی افزود: شهروندان از نهادهای نظارتی و قضایی انتظار برحقی دارند که با سودجویان و برهم‌زنندگان آرامش بازار مبارزه‌ای جدی و بازدارنده داشته باشند.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان پیرو تاکیدات دادستان مرکز استان تصریح کرد: تمامی نهادهای نظارتی موظفند با تعامل و هم‌افزایی حداکثری در برابر مخلان اقتصادی بایستند و در این زمینه کوتاهی قابل قبول نیست.

عیوضی با اشاره به مصوبات این نشست خاطرنشان کرد: به‌منظور تسریع در روند برخورد قانونی با عوامل اخلال در بازار کالا و خدمات، دو تن از قضات تعزیرات حکومتی به‌صورت سیار در تیم‌های گشت مشترک نظارتی حضور یافته و تصمیمات و احکام مقتضی را در محل صادر می‌کنند.